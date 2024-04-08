Карту и календарь цветений разработали в Республике Крым для туристов, сообщили в министерстве курортов и туризма региона.

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"В Крыму разработали карту и календарь цветений для туристов, а также предложения для фототуров и различные варианты отдыха в весенне-летний период. Туристическая отрасль Крыма - отели, санатории, объекты показа, музеи, а также администрации курортных городов, министерства и ведомства запустили совместную информационную кампанию "Расцветай в Крыму!", - говорится в сообщении.

С 8 апреля на едином туристическом портале Республики Крым размещены подробная карта с координатами локаций и календарь цветений, весенние программы гостиниц и санаториев, акции, событийные мероприятия, предложения для фототуров, а также различные варианты отдыха в Крыму и способы комфортно добраться на полуостров.

Как сообщили в Минкурортов региона, с апреля по июнь в республике можно увидеть более 15 различных цветений, которые сменяют одно другим - в это время на полуострове проходят цветочные балы и концерты в цветущих полях, фотосессии в садах и фестивали цветов.