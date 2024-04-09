На Камчатке появится туристический комплекс "Три вулкана"

Строительство инфраструктуры всесезонного туристического комплекса "Три вулкана", в том числе канатных дорог и гостиниц, начнется на Камчатке в 2024 году, сообщил в своем телеграм-канале глава Камчатки Владимир Солодов.

"Льготное финансирование [проекта парка "Три вулкана" прим. ТАСС] по линии "ВЭБ.РФ" уже в этом году позволит начать строительство гостиничных комплектов и канатных дорог", - сказал Владимир Солодов.

Он добавил, что также крупнейшее горнорудное предприятие региона "Кумроч" получило статус приоритетного и будет финансироваться льготным кредитом.

Парк "Три вулкана" на Камчатке - всесезонный туристский комплекс, реализующийся в долине вулканов Вилючинский, Горелый, Мутновский и объединяющий единой концепцией различные природные достопримечательности Южно-Камчатского кластера региона. Проект открывает возможности для экспедиционного, бальнеологического, горнолыжного, горного и круизного туризма. Планируется, что у туристического объекта будет международный статус.