Авито запускает отдельный раздел с бронированием отелей

Авито запускает отдельный раздел на платформе, где можно будет забронировать не только квартиры и загородную недвижимость для посуточного проживания, но и номера в отелях. Он объединит опыт команды категории краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» с возможностями материнского бренда.

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«Мы сфокусировались на безопасности совершения сделки — все объекты на платформе переведены на онлайн-бронирование с гарантией для обеих сторон. На сегодняшний день представлено на платформе около 250 тысяч объектов недвижимости для краткосрочного проживания. Благодаря появлению в бронировании отелей, запуске новой программе лояльности и горящим предложениям от арендодателей мы гарантируем пользователям разнообразие и безопасный, выгодный подход к путешествиям», — комментирует руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

«Авито Путешествия» станут одним из фокусов в стратегии развития всей платформы. Сервис будет доступен для пользователей с 8 апреля. Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что этой зимой Екатеринбург возглавил рейтинг самых «путешествующих» на самолётах городов России, за исключение Москвы и Санкт-Петербурга.