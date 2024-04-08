В Москве отреставрируют дворец культуры завода "Серп и молот"

Специалисты начинают реставрацию дворца культуры завода "Серп и молот" на Волочаевской улице в центре Москвы, в перспективе там будет создан арт-квартал. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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"Начинаем реставрацию Дворца культуры завода "Серп и Молот". Объект культурного наследия регионального значения на Волочаевской улице построен в начале ХХ века по проекту архитектора Игнатия Милиниса, но за время своего существования неоднократно реконструировался. При проектировании реставраторы использовали комплексный подход и решили восстановить ценные элементы разных периодов <...>. Полномасштабные работы планируем начать с наступлением тепла", - написал мэр.

Он отметил, что сейчас дворец культуры состоит из двух строений, соединенных переходом. В первом предстоит раскрыть ранее заложенные оконные и дверные проемы, демонтировать позднюю цементную штукатурку, отреставрировать декоративные элементы. Внутри воссоздадут историческую планировку, а фасадам вернут исходный цвет. В интерьерах второго строения и перехода будет сохранена облицовка стен и колонн из мрамора и туфа, полы из мраморных плит, а также фрагменты деревянных поручней лестниц, оставшихся со времен строительства ДК.

После реставрации "Серп и Молот" превратится в арт-квартал и станет точкой притяжения, добавил Собянин.