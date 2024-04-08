Турецкий Трабзон не может соединиться с российским Сочи

О начале поиска судна гендиректор торгового морского порта Сочи Юрий Владимиров рассказал в конце февраля. Тогда заявлялось, собственный грузопассажирский паром необходим для развития туризма. Сейчас же, если верить собеседнику агентства, стороны не смогли договориться по условиям. В частности, остался нерешенным вопрос со страхованием, непосредственно судами для этих рейсов

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«Так что тема паромного сообщения с Сочи пока остается в подвешенном состоянии», — сообщил собеседник агентства.

О запуске паромного сообщения Сочи-Трабзон заговорили в 2023 году. Предполагалось, в мае между двумя городами поставят паромы вместимостью 300 пассажиров, кроме того они будут способны перевозить 200 автомобилей, 6 автобусов и 12 контейнеров для насыпных грузов. Позже запуск сдвигали, как тогда объясняли, из-за проблем со страховкой.

«Я думаю, речь идет об отсутствии организационных процессов, и когда все службы договорятся, сразу и судно найдется. Паромы из Сочи в Трабзон ходили в 1990-е годы. Тогда площадь Южного мола превратилась в перевалочную базу, куда подъезжали фуры, а морвокзал стоял на замке», — прокомментировала ситуацию гендиректор Центра развития рекреационных территорий «Новые горизонты» Ольга Шебзухова.

С ее слов здание морвокзала Сочи фактически не задействовано в полной мере. В феврале гендиректор торгового морского порта Сочи заявил, покупку покупки судна запуск его состоится в короткие сроки, – понадобится всего две недели.