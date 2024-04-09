Возле Голубых озер в Кабардино-Балкарии построят культурно-развлекательный центр

В Черекском районе Кабардино-Балкарии около Голубых озер построят культурно-развлекательный центр. Инвестор планирует вложить в проект более 350 миллионов рублей.

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«В Черекском районе создадут культурно-развлекательный центр „Голубые озера“. В нем будут проходить культурные мероприятия, разнообразные развлечения, предоставлены все удобства для отдыха как жителей Кабардино-Балкарии, так и для ее гостей. Частный инвестор планирует вложить в проект 354 миллиона рублей, будет создано 24 новых рабочих места», — сообщили ТАСС в пресс-службе районной администрации.

В центре планируется создать музей-панораму, конференц-зал, детские игровые залы и кафе.

Как рассказал глава администрации района Алан Кульбаев, Голубые озера входят в число самых известных и популярных у туристов мест в регионе и этот проект имеет большое значение для развития экономики и туризма.

«Его реализация позволит создать новые рабочие места, привлечет инвестиции и поспособствует развитию местной инфраструктуры», — отметил Кульбаев.

Голубые озера — группа из пяти карстовых водоемов в Черекском районе Кабардино-Балкарии. В составе озер можно выделить Нижнее голубое озеро (Церик-Кель, Черек-Кел) и Верхние голубые озера (в том числе Сухое и Секретное). Нижнее голубое озеро имеет зеленовато-голубой цвет и постоянную температуру воды 9,3°C, выбросы сероводорода придают воде озера сапфирово-голубой цвет. Максимальная разведанная глубина водоема составляет 279 метров, он считается вторым по глубине карстовым озером в мире.