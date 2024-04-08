Туристические маршруты в Красноярском крае сделают безопасными

Природный парк «Ергаки» на юге региона ежегодно посещают более 120 тысяч человек.

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В рабочем совещании по безопасности, кроме депутатов, приняли участие представители прокуратуры и полиции, профильных краевых агентств и других структур.

Как сказал председатель комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды Александр Новиков, поступали многочисленные просьбы рассмотреть возможность размещения в «Ергаках» специального поста охраны (до ближайшего пункта полиции 100 километров), и после обращения депутатов сотрудники правоохранительных органов начали в парке дежурить в выходные и праздничные дни.

«Количество инцидентов, нарушений правопорядка сократилось. Но нам необходимо принять системное решение», — подчеркнул Александр Вячеславович.

Участники совещания особое внимание уделили установке видеонаблюдения в парке «Ергаки» (его площадь 342 873 гектара). Это технически возможно лишь на восьми тысячах гектаров, где есть электричество, располагаются базы.

Депутат Алена Миронова предложила оснастить камерами точки ухода-­прихода туристов, например, такие популярные места, как Висячий камень и озеро Светлое. Максим Золотухин настоятельно рекомендовал усилить меры профилактики и установить дополнительные стенды с информацией о том, как туристу вести себя на территории парка, чтобы самому не спровоцировать ту же встречу с медведем.

Дискуссия развернулась вокруг возможности постоянного присутствия полицейских на территории парка. Дело в том, что штатная численность сотрудников правоохранительных органов рассчитывается только исходя из количества проживающих на территории Ермаковского района жителей, без учета приезжих туристов. Выходом из ситуации может стать обеспечение безопасности с помощью частных охранных агентств.

Отметим, что в ходе двухчасового обсуждения прозвучало немало конструктивных предложений по безопасности турпотоков в целом по краю. Все они были задокументированы и, как заверил Александр Новиков, после рассмотрения на профильном комитете будут направлены в органы исполнительной власти территорий.