Туристы едва не погибли на Крайнем Севере из-за сильной пурги и отказавших снегоходов

Группа туристов из Екатеринбурга, Сыктывкара и Перми накануне попала в беду в Республике Коми – когда пыталась добраться на снегоходах из поселка Инта до побережья Северного Ледовитого океана. Маршрут экспедиции, которая началась 3 апреля, пролегал вдоль Уральского хребта.

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Двое суток путешествие продолжалось без приключений, однако на третьи разыгралась снежная буря. Видимость приблизилась к нулевой отметке, к тому же начала барахлить техника.

«Мы сделали остановку, чтобы протереть маски от снега. Трехминутной остановки хватило, чтобы снегоходы забило снегом. Произошел отказ техники. Я оказался на расстоянии 150 м от ребят. Но мы не могли добраться друг до друга из-за сильного ветра. Чтобы сохранить тепло, мне пришлось вырыть небольшую пещеру в снегу, где я на несколько часов укрылся от снега и ветра», – рассказал изданию 66.ru руководитель экспедиции Константин Кузнецов.

Добраться до группы получилось у Кузнецова лишь когда немного стих ветер. Снегоходчики установили палатку и вызвали спасателей. По словам участников экспедиции, пурга могла затянуться надолго и продолжать поход было огромным риском. Тем более два снегоходчика получили обморожения. Как признался Константин Кузнецов, в какой-то момент он даже подумывал о том, чтобы записать прощальное видео – пока не села батарейка на телефоне.

Спасателям из организации «ЯмалСпас» удалось добраться до туристов только на следующий день, 6 апреля. Примечательно, что из-за непрекращающейся метели и почти полного отсутствия видимости они преодолели 28 км из поселка Харп до места ЧП за 10 часов.

В конце марта произошла трагедия в национальном парке «Югыд ва» на Полярном Урале. Группа из трех туристов отправилась по маршруту на двух снегоходах и в районе Мужичьего перевала попала под лавину. Одному человеку удалось спастись, два человека погибли, в том числе известный фотограф из Кургана Сергей Пашнов.