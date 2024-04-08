Мост на Сахалин: чем поможет жителям острова новый проект

С мечтой о строительстве перехода - моста либо тоннеля, соединяющего материк и Сахалин, выросло на островах не одно поколение. И вот после того как глава государства поддержал предложение губернатора островного региона вернуться к рассмотрению этого вопроса, сахалинцы воспряли духом: значит, мосту быть. А с его появлением существенно упростится их жизнь.

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По мнению вахтовика Бориса Токова, до сих пор приезжающие на остров рабочие испытывают сложности с передвижением на личном транспорте.

- Несколько лет назад я купил машину во Владивостоке. За доставку ее на остров заплатил кругленькую сумму. По окончании вахты мне удобнее возвращаться домой на своей машине, и я снова плачу за это. Так часть заработанных денег уходит на переправу. Если построят мост, это было бы здорово!

Президент союза "Торгово-промышленная палата Сахалинской области" Галина Дзюба считает, что связующий с материком мост для региона имеет не только экономическое, но и социальное значение. Это напрямую скажется на качестве жизни островитян.

- Такие проекты способствуют созданию новых рабочих мест и, соответственно, дадут новый импульс для развития малого и среднего предпринимательства, - рассказала Галина Дзюба. - Транспортное сообщение с материком и в целом логистика - одна из самых актуальных проблем не только для действующих предпринимателей, но и для будущих инвесторов, да и для всех наших земляков, так как это отразится на себестоимости производства на островах и на цене завозимой продукции, - комментирует бизнес-омбудсмена Сахалинской области Андрей Коваленко.

По ожиданиям сахалинской предпенсионерки Анастасии Казанцевой, когда построят мост, сразу снизятся цены на продукты и прочие товары, в том числе строительные материалы.

"Вы видели цены в магазинах? Сейчас у нас как? Чуть непогода, так паромное сообщение останавливается".

По предварительным подсчетам, на возведение моста потребуется 300 миллиардов рублей. И еще столько же на строительство к нему подходов.

Строительство перехода через пролив Невельского обсуждается не первый год. Над техническим заданием трудились проектные институты от Хабаровска до Москвы. Рассматривалось два варианта перехода - мост и тоннель. Мнения специалистов разошлись. Одни утверждали, что мосты для нас строить привычнее, чем тоннели, и быстрее. Другие склонялись к тоннелю, так как это дешевле. В условиях сейсмичности тоннели в отличие от мостов меньше подвержены разрушению, так как они деформируются вместе с грунтом. Из двух вариантов перехода - мост и тоннель - наработок по первому оказалось больше.

- В будущем мы рассчитываем, что у нас появится мост. В области начала развиваться промышленность, появляется дополнительная грузовая база, - подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Важный фактор, который сыграл в пользу этого решения, - переход островной железной дороги на общероссийский стандарт. Напомним, ширина колеи на острове была японской - 1067 миллиметров, пять лет назад завершилась перешивка на современные 1520 миллиметров. Таким образом, Сахалинская железная дорога может быть включена в общую российскую сеть. Дело за малым - построить мост на остров и проложить железнодорожную линию протяженностью 580 километров, чтобы связать станцию Селихин на БАМе и Ныш на Сахалинской магистрали.

- Без подхода от станции Селихин до мыса Лазарев мост не построить, - подчеркнул губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. - Это даст новый импульс развитию и Хабаровского края, и Сахалинской области, и других регионов.

В РЖД строительство линии Селихин - Ныш увязывают с проектом развития Восточного полигона сети железных дорог.

По предварительным подсчетам, на возведение моста потребуется 300 миллиардов рублей. В 2022 году нашелся потенциальный инвестор, который изъявил желание стать концессионером и вложить в мост на Сахалин эту сумму. На строительство подходов к мостовому переходу уйдет примерно столько же средств.