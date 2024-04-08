Волгоград вошел в топ-3 популярных направлений для отдыха на реках и озерах

Специалисты сервиса бронирования отелей и квартир составили рейтинг самых популярных направлений для отдыха на водоемах в апреле 2024 года.

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Согласно данным портала «Твил.ру», Волгоград занял третье место в списке наиболее предпочтительных направлений для отдыха на реках и озерах в апреле. Средняя продолжительность поездки в город-герой у туристов составляет 2 суток, а стоимость бронирования – 3308 рублей.

Возглавили рейтинг Казань и Нижний Новгород. Также в топ-10 популярных направлений вошли Ростов-на-Дону, Ярославль, Новосибирск, Самара, Тверь, Великий Новгород, Иркутск. При этом авторы исследования не учитывали Москву и Санкт-Петербург.

Добавим, что в Волгоградской области особое внимание уделяется реализации туристического потенциала региона. Соответствующие задачи поставлены губернатором Андреем Бочаровым. В регионе ведется комплексная работа по благоустройству общественных пространств, обновлению объектов гостеприимства, транспортной инфраструктуры. Регулярно проводятся разноплановые мероприятия и разрабатываются туристические маршруты. Продолжается масштабное обновление учреждений культуры.