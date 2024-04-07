В Госдуме придумали, как привлечь туристов в Арктику

Правительству предложили стимулировать туроператоров, чтобы они активнее продвигали поездки в северные регионы, а туристам хотят дать кэшбэк на арктические путешествия. Такие рекомендации Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики отправил в кабмин.

Туризм помогает развивать бизнес, создавать новые рабочие места и пополнять региональные бюджеты.

«Это один из локомотивов, который тянет за собой и сферу услуг, и многие другие проекты», — сказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Он отметил, что в обслуживание одного туриста вовлечено не меньше десяти отраслей экономики, и по статистике, каждый путешественник оставляет в регионе как минимум 30 тысяч рублей.

Сейчас в Арктике 130 туристических проектов. В 2023 году на север приехали около 1 миллиона человек.

«Это направление мы будем развивать и дальше. Предлагаем правительству подумать о стимулировании туроператоров, чтобы они формировали турпродукты, предусматривающие посещение арктических регионов», — отметил Харитонов.

Депутаты считают, что государство с помощью бюджетного софинансирования и льготных кредитов может помочь бизнесу развивать туристическую инфраструктуру на севере. А привлекать путешественников хотят с помощью кэшбэка. Эта программа, предусматривающая возврат людям часть расходов на путевки, уже доказала свою эффективность.