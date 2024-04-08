Туристы жалуются, что не могут попасть в Японский сад в Краснодаре

В Краснодаре вторые выходные подряд отличная погода и, как следствие, – огромные очереди, которые выстраиваются у входа в Японский сад в парке Галицкого. Здесь сейчас настоящая красота – цветут сакура, магнолия и другие растения.

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Попасть в сад можно бесплатно, однако пускают туда ограниченное число посетителей – по 200 человек. Желающие погулять по аллеям и живописным горбатым мостикам должны получить специальный QR-код. И вот с этим возникают проблемы.

«Пришли ко входу в 07:30, через 2 часа попали. И это, можно сказать, удачное развитие событий», – рассказал один из гостей Краснодара.

А вот менее благополучная история:

«Мы вчера стояли в очереди, но так и не попали в сад. Психанули и ушли, так как при нас всего 10 QR-кодов дали, а следующие 10 или 20 кодов через 2,5 часа должны были выдавать. Я просто не понимаю, как попасть в сад сейчас по очереди», – пишет одна из посетительниц.

Не повезло и туристке, которая специально приехала из Сочи:

«В Японский сад в выходные попасть невозможно от слова “совсем”. Даже не пытайтесь. Очередь километровая, кодов для прохода мало. И самое обидное – сад из-за забора выглядит совсем безлюдным. И таким красивым».

Впрочем, как отмечают туристы, варианты пройти в сад без очереди существуют – если заказывать столик в ресторане или чайную церемонию. Однако ближайшая бронь – только на 7 мая. В это время сакура уже отцветет.

Гораздо проще насладиться цветением японской вишни в Сочи. Здесь в парке «Дендрарий» находится крупнейшая в России коллекция сакур. Вход обойдется в 320 руб. взрослому и в 170 руб. ребенку. А, например, в Калининграде эстетическое удовольствие можно получить бесплатно - сакуры зацвели на набережной Исторического флота, возле Музея Мирового океана.