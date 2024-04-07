Стало известно, как туристы организуют поездки в Москву

В 2023 году 82 процента российских путешественников организовали поездку в столицу самостоятельно. При этом каждый пятый турист принял решение о посещении Москвы спонтанно.

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Так, около половины тех, кто запланировал поездку в Москву заранее, сделали это менее чем за месяц. Информацию о маршрутах и достопримечательностях столицы половина туристов изучали в различных поисковых системах, тогда как 49 процентов человек опирались на рекомендации своих друзей и знакомых. Большую роль для определения интересных площадок сыграли и различные тематические сайты, блоги и социальные сети.

Так, среди популярных цифровых сервисов путешественники выбирали Russpass. Только в прошлом году сервис стал огромной экосистемой для туристов. Благодаря ему легко спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницу, а также подобрать экскурсии. В качестве партнеров Russpass выступают ведущие отели, музеи, рестораны и туроператоры из порядка 85 российских регионов.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что столица заключила четыре соглашения о межрегиональном партнерстве в сфере туризма. В рамках партнерства стороны будут участвовать в международных мероприятиях и проводить ознакомительные туры по городам для иностранных коллег.