14 пляжей и пять зон отдыха готовят к лету в Нижнем Новгороде

14 пляжей и пять зон отдыха планируется обследовать и очистить от мусора к лету в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

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Так, в Автозаводском районе в порядок приведут два пляжа на территории Автозаводского парка, а также две зоны отдыха на Оке по улице Фучика и на озере Пермяковское.

В Канавине к лету подготовят четыре пляжа: на Мещерском озере, на озере Больничное, озере Сортировочное и в «Березовой роще».

В Ленинском районе уборка пройдет на двух пляжах на озере Силикатное и в зоне отдыха в затоне им. 25 лет Октября.

Кроме того, мэрия планирует привести в порядок пляжи на озере № 1 и № 3 Щелоковского хутора, а также зону отдыха на озере № 2.

В Нижегородском районе работы пройдут в зоне отдыха на набережной Гребного канала, а в Сормове — на четырех пляжах на озерах Пестичное, Лунское и Светлоярское.