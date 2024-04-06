Ледник Романтиков включили в туристические маршруты «Больше, чем путешествие»

Точное происхождение названия неизвестно. По некоторым источникам, наименование «ледник Романтиков» дали туристы, а где-то сообщают, что его так назвал Леонид Троицкий.

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Ледник Романтиков вошел в топ-30 туристических маршрутов программы «Больше, чем путешествие». Это следует из результатов конкурса «От южных морей до полярного края». Всего в конкурсе участвовали более 400 красивых мест со всей России.

Теперь о ямальской достопримечательности узнает еще больше туристов, которые могут посетить наш округ. Стоит отметить, что ледник существует порядка тысячи лет. Его в 1961 году открыл гляциолог Леонид Троицкий.

Прогулка до ледника занимает около 8 часов, а вода в ледниковом озере не прогревается выше 4 градусов даже летом. Точное происхождение названия неизвестно. По некоторым источникам, наименование «ледник Романтиков» дали туристы. Также есть версия, что его так назвал сам Леонид Троицкий.