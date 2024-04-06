Необычные направления для отдыха в майские праздники

Планировать поездку в майские праздники эксперты советуют за месяц — цены как раз стабилизируются и появляются интересные варианты для отдыха. Руководитель сообщества туроператоров «Большая страна» Юлия Репникова рассказала «Вечерней Москве», какими путешествиями себя можно порадовать в длинные выходные.

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На майские праздники можно отправиться в тур — наблюдение за китами и косатками в Баренцевом море (Мурманская область).

Эзотерический тур в Калмыкию удивит гостей встречей с настоящим шаманом, ужином с джангарчи (исполнителем народного эпоса «Джангар»), горловым пением, национальными танцами, уроками игры на традиционных инструментах. Туристы посетят мастер-классы по национальным калмыцким блюдами и будут готовить на костре в степи. Еще посетят настоящий хурул (храм) и увидят верблюдов калмыцкой породы. Для театралов и ценителей искусства в Петербурге есть искусствоведческий тур с посещением балета в Михайловском театре и экскурсией по театру, джазом на теплоходе и посещением спа-центра в перерывах между экскурсиями.

На Северном Кавказе предлагают тур со случайной экскурсией — гости бронируют путешествие, не зная заранее, какие локации посетят, это становится сюрпризом. Или можно выбрать оздоровительный спа-тур в формате девичника. Гостеприимный Дагестан порадует винно-гастрономическим туром.

В Калининграде майские праздники можно провести активно — в велосипедном туре для новичков и опытных райдеров. Гости проедут по самым топовым локациям Калининградской области на велосипедах и электросамокатах. Для тех, кто хочет вырваться из рутины и увидеть в майские праздники чудеса России, есть путешествие на Байкал: прокатиться на каяках среди плавающих льдин, понаблюдать за нерпами, попробовать таежную кухню и байкальского омуля.

К староверам на Алтай

В рамках этнографического тура на Алтай туристы могут узнать больше о традициях староверов и обычаях алтайцев — послушать фольклорные песни, попробовать национальные угощения, сравнить свадебные обряды староверов и алтайцев.

Стоимость: 50 000 руб лей на двоих (7 дней, питание и проживание включено)

Нервишки приведем в порядок

А если хочется поправить здоровье, самое время паковать чемоданы и отправляться в Минеральные Воды. Там можно посетить сауну, термы и отправиться на профессиональный массаж.

Стоимость: 65 000 рублей на двоих (питание, проживание включено)

По белорусским замкам

На майские также можно отправиться в братскую Белоруссию — здесь вас ждет раздолье в экскурсионных программах, как исторических, так и гастрономических. Например, можно посетить готический Мирский замок, построенный в начале XVI века, дворцово-замковый комплекс «Несвиж», Лидский замок и многое другое. Вы сможете узнать о главных легендах и мифах, а также стать участником средневекового застолья. Также весной начинаются колоритные исторические фестивали.

Стоимость: 45 000 рублей на двоих (питание и проживание включено)

Нехмурый Питер

Отличным вариантом на майские станет Санкт-Петербург — классика, которая никогда не наскучит. В мае там как раз открывается сезон фонтанов, поэтому Северная столица будет выглядеть привлекательнее. Также можно отправиться в Ленинградскую область.

Стоимость: 40 000 рублей на двоих (питание, проживание включено)

Пойдем-ка по грибы

Для любителей тихой охоты турагенты придумали новый тренд — туры для грибников в Карелию. В рамках поездки можно узнать о том, какие грибы ценятся больше, каких грибов лучше избегать в походе. Можно найти варианты и поближе — в Подмосковье есть экофермы с такой услугой.

Стоимость: 20 000 рублей на двоих (питание включено)

Куда поехать на майские праздники из Москвы: идеи для семейных выходных

Восточная сказка

В рамках недельного круиза туристы смогут посетить Казань и увидеть ее главные достопримечательности — а их тут огромное количество. Экскурсоводы расскажут легенды региона. По пути можно побывать в Нижнем Новгороде.

Стоимость: 60 000 рублей на двоих (8 дней, питание и проживание включено)

Айда на деревню!

Новый вид туризма — деревенский. Для тех, у кого нет своего домика за городом, но очень хочется уехать подальше из города в сельскую местность.

И многие туроператоры организуют такие поездки — с арендой уютного домика и экскурсиями по местным водоемам и хозяйствам. Например, можно отправиться в Плес.

Вас ждут не только безмятежные деньки, без суеты и забот, но и мастер-классы от гуру деревенской жизни — вас научат делать заготовки, плести корзины.

Стоимость: 30 000 рублей на двоих (7 дней, проживание включено)

Балтика придется по вкусу

Одним из популярных направлений становится гастротуризм. Гастротур по Калининградской области предполагает дегустацию пива , нежных клопсов и мастер-класс по приготовлению ухи.

Стоимость: 25 000 рублей на двоих (3 дня, проживание и питание включено)

Кто куда, а мы в Гагры

В некоторые места туристы приезжают только ради отдыха на пляже.

Но Абхазия, например, может предложить и другие варианты досуга. Сейчас туроператоры разрабатывают необычные маршруты, которые включают посещение различных плантаций, лучших ресторанов страны и главных достопримечательностей.

Стоимость: 70 000 рублей на двоих (питание, проживание включено)

Ни секунды без пользы

А если хочется обнаружить в себе скрытые таланты, можно отправиться в тур, где вас научат делать пастилу, деревянные и керамические изделия. Например, в Туле можно за несколько дней стать настоящим мастером пряничной росписи, а в Дулеве — освоить производство фарфоровых изделий.

Стоимость: 22 000 рублей (3 дня, питание и проживание включено)

С винным акцентом

Для любителей вина есть отдельный вид туров, которые предполагают визиты на винодельни, рассказы о самых лучших сортах вина того или иного региона и, конечно же, дегустацию.

Энотуризм (а он так именуется) — направление для России относительно новое. Такие путешествия россиянам предлагают в первую очередь в Краснодарском крае, Крыму.

Стоимость: 55 000 рублей на двоих (4 дня, питание и проживание включено)

К крокодилам и улиткам

Туры на различные фермы и в экзотические парки набирают обороты. Например, можно насладиться видами Коломны и отправиться на настоящую крокодиловую ферму, где разводят хищников и улиток.

Стоимость: 22 000 рублей на двоих (3 дня, проживание и питание включено)