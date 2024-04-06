Россияне стали меньше зависеть от отдыха за границей

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко выразил уверенность в возвращении престижа внутреннего туризма в стране, отметив, что россияне стали менее зависимы от отдыха за рубежом.

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Это заявление было сделано в ходе совещания по развитию туризма в Кемеровской области, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин выдвинул задачу увеличить внутренний туристический поток до 140 миллионов людей ежегодно к 2030 году.

По словам Чернышенко, в 2023 году внутренний туристический поток в России превысил предпандемийный уровень, достигнув 78 миллионов турпоездок, что на 21 процент превышает показатель предыдущего года. Вице-премьер отметил необходимость расширения туристической инфраструктуры для удовлетворения растущего спроса граждан, предпочитающих отдыхать внутри страны.

Чернышенко также поручил разработать индекс обеспеченности российских регионов туристической инфраструктурой. По его мнению, в числе лидеров роста быстро выйдет Шерегеш, которая стремится войти в пятерку мировых горнолыжных курортов к 2030 году.

Планируется строительство в Шерегеше 37 апарт-комплексов с более чем 7,5 тысячами номеров, а также развитие термальных бассейнов, магазинов, ресторанов и спа-центров с банными комплексами. Общий объем инвестиций в проект составит более 60 миллиардов рублей.

Ранее АТОР назвал топ стран для россиян на майские праздники, а также летом в России с помощью индекса гостеприимства начнут оценивать объекты размещения и регионы.