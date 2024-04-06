На майские — в России: куда еще не поздно и насколько дорого?

«Мы сломали туристическую колониальную зависимость, отдыхать в нашей стране стало модно, престижно». Это заявление вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По его словам, внутренний турпоток за 2023 год превысил допандемийный: 78 млн турпоездок — на 21% больше, чем годом ранее. Как обстоят дела с ближайшими майскими?

Цены на поездки за границу совсем не радуют. Смотрим один из популярных агрегаторов: например, первые майские, Стамбул — минимум 49 тысяч рублей за перелет туда-обратно.

Пик зарубежных бронирований на эти даты уже позади. По отельному отдыху самые доступные категории номеров закончились. Остались сьюты, кинг сьюты, но это ощутимо дороже, рассуждает гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин:

— В топах из относительной транспортной доступности — Турция, Эмираты, Египет. Египет в меньшей степени, туда не так много сейчас перелетов. Рост к прошлому году — от 10% до 25-30% в зависимости от направления. Таиланд пользуется хорошим спросом, но там не так много отелей сейчас подтверждается. Китайцы едут туда довольно много сейчас, пока еще сезон не закончился. Дальше уже Индонезия, Мальдивы по нисходящей, это дальнемагистральные направления — на короткие майские туда особо не сгоняешь.

— Правда ли, что, как подсчитал OneTwoTrip, постсоветские направления теряют популярность? Это, например, касается и Узбекистана, и Армении.

— Если мы сравниваем с 2022-2023 годами, когда была волна релокантов, которые перемещались как туристы, но таковыми не являлись, в этом году такого нет. А вот если говорить про туристов, про бронирование, люди едут на праздники с семьей на три-пять дней, мы видим устойчивый рост.

По данным Российского союза туриндустрии, лидеры по внутреннему туризму на длинные майские — курорты Большого Сочи и Петербург. Больше едут в первые майские, чем во вторые, отмечает гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин:

— Цены растут. Мы оцениваем общий рост вместе с перелетом, например в Сочи, в 16-17%. При этом перелет подорожал, наверное, на 25%. К сожалению, дорожают все элементы поездки: и отельное проживание, и транспорт. Поэтому стоимость пакетов тоже выросла.

— Что касается заселения, можно ли фиксировать тенденцию, что все больше людей снимают апартаменты и, соответственно, все меньше живут в гостинице?

— Растут оба сегмента примерно одинаково.

Цены на перелет особенно впечатляют. Смотрим на агрегаторах маршрут Москва — Адлер. Первые майские — билеты от 19 тысяч туда-обратно. Вторые майские — вообще от 23 тысяч на человека. Это один из факторов, замедляющих бронирования. Спрос пока ниже прошлогоднего. Продолжает руководитель отдела бронирования сочинской гостиницы City Park Hotel Екатерина Леонова:

— Если с питанием «завтраки» рассматривать, в среднем это около 30 тысяч за четыре дня. Если рассматривать с питанием «все включено», стоимость чуть выше — в районе 45 тысяч. Если брать по нашему сегменту, «четыре звезды», это плюс-минус средняя цена.

— Сейчас еще не начался купальный сезон. Насколько востребована первая линия? Насколько востребованы собственные бассейны, инфраструктура?

— Спада загрузки не было, наверное, с тех времен, когда мы открылись после пандемии. То есть у нас исчезло понятие сезонности. Относительно инфраструктуры: гости так же, как и летом, пользуются всем. Сейчас, возможно, чуть чаще посещают спа.

Смотрим железнодорожные билеты в Петербург. Первые майские — остался «Сапсан», первый класс и СВ, от 27 тысяч. Со вторыми майскими полегче: на какие-то «Сапсаны» есть даже эконом за 2,5 тысячи. На Первомай проданы почти все номера, рассказывает гендиректор гостиницы «Адмиралтейская» в Петербурге Ольга Киселева:

— Мы увеличили цены на 15% в зависимости от категории ввиду серьезной инфляции, увеличения наших затрат, введения дополнительных расходов, потому что у нас, как мы знаем, введен курортный сбор. Мы чувствуем, что мы должны подключать дополнительные ресурсы, чтобы соблюдать этот федеральный закон.

— Во сколько обошелся стандарт на семью из трех человек за сутки, если его бронировали в начале марта, например, на первомайские?

— Если мы говорим о стандарте, это порядка 7-8 тысяч на семью из трех человек. Плюс, естественно, курортный сбор, который будут оплачивать родители — 100 рублей за каждый день пребывания, исключая первый день.

Подмосковье бронируется за неделю-две до любых праздников. Притом что хорошие отели тоже стоят 5-7 тысяч в сутки на человека, но с трехразовым питанием, да и дорога от Москвы условно бесплатная.