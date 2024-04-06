Отелям без звезд предложили классифицироваться в формате «сделай сам»

Новый формат классификации для отелей категории «без звезд» собирается внедрить Росаккредитация с сентября. Ведомство, которому недавно перешли полномочия по регулированию данных процессов, предлагает отказаться от привычной процедуры с участием специалистов аккредитованной организации, заменив ее на самооценку с дальнейшей модерацией специалистами федеральной службы.

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Отельерам предлагают использовать специальное приложение для смартфона «Мобильный инспектор». При помощи видеокамеры им будет необходимо подтвердить соответствие объекта размещения 60 критериям. А тот факт, что съёмка производится именно в классифицируемом объекте, должна подтвердить система геопозиционирования по координатам GPS. Судя по данным в магазине приложений, программа, разработанная Минцифры, используется около 1,5 лет, а значит, должна попасть в руки гостиничного бизнеса уже не сырой.

«После того как пройдет фиксация всех контрольных точек, данные поступают на проверку сотрудникам Росаккредитации на предмет соответствия заявленным требованиям. Далее объект попадет в реестр и может начать деятельность в качестве гостиницы без звезд», – объяснили в ведомстве.

По данным Росаккредитации, сейчас на рынке более половины объектов классифицированы без звезд. Этот же подход предполагается распространить на санаторно-курортные учреждения. Кемпинги и глэмпинги, гостевые дома и модульные гостиницы, которые сейчас не подлежат обязательной классификации, также предлагается допускать в реестр на основе самооценки.

«Мы к этой инициативе подходим с большой осторожностью. С одной стороны, это большой плюс, что таким упрощением предполагается вхождение в реестр и правовое поле средств размещения, которые сейчас не классифицированы вообще, так как или действительно не являются гостиницами, или делают вид, что не относятся к ним, а представляют собой негостиничные средства размещения. Но с другой стороны, это может привести к увеличению числа нарушений. Даже сейчас некоторые объекты получают классификацию, несмотря на несоответствие действующим требованиям. Но вместо того чтобы обеспечить повышенный контроль данной процедуры и пресечь подобные уловки, вводят самооценку, предоставляющую полную свободу для таких недобросовестных отельеров», – говорит сопредседатель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Наталья Петровская.

Ранее TourDom.ru писал, что идея присваивать звезды кемпингам вызвала критику.