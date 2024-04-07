Туры по России не стали доступнее из-за отмены НДС

Российский союз туриндустрии обратился в Минэкономразвития с просьбой уточнить, что считать перевозкой туристов в составе туристского продукта. В письме от 2 апреля (копия есть в редакции. – Ред.) объединение предлагает опираться на трактовку из ГК, которая должна позволить туроператорам в сфере внутреннего и въездного туризма воспользоваться льготой по освобождению от НДС. Она вступила в силу еще 1 июля прошлого года и преподносилась как один из способов сделать туры по России доступнее, но воспользоваться налоговой оптимизацией могут лишь единичные компании.

© tourdom.ru

Причина в путанице с терминами. От НДС освобождается продажа туров по России, т. е. турпродукта, а он, согласно отраслевому закону, должен включать в себя как размещение туристов, так и перевозку. Департамент налоговой политики Минфина, опираясь на информацию от Минэка, в январе опубликовал разъяснения этого понятия: «Под перевозкой в составе туристского продукта понимается перевозка туриста из страны (места) постоянного жительства в страну (место) временного пребывания воздушным, морским, речным, железнодорожным, автомобильным транспортом». Однако оно, как считают в РСТ, больше применимо к выездному туризму. По России туристы перемещаются зачастую самостоятельно. И уже только по прибытии в нужный город им оказывают услуги местные туроператоры. Их туры тоже включают перевозку, но не от места проживания к месту отдыха, а внутри региона или по соединяющему их маршруту. Например, туристов везут автобусами по популярному «Золотому кольцу».

«Соответственно, перевозка в рамках туристского продукта в таких ситуациях начинается либо непосредственно в месте временного пребывания, либо в ином месте и никак не связана с местом постоянного жительства туриста», – указано в письме.

Такая же ситуация наблюдается в сфере въездного туризма – иностранцы зачастую приезжают в нашу страну через третьи страны, так как организовать перевозку от места проживания невозможно из-за санкций.

В письме президент РСТ Илья Уманский просит замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова уточнить позицию и указать, что «под перевозкой понимается оказание туристу услуг, предусмотренных главой 40 “Перевозка” Гражданского кодекса Российской Федерации, осуществляемое воздушным, морским, речным, железнодорожным, автомобильным и иными видами транспорта в рамках договора реализации туристского продукта».

Есть и еще одна причина низкой востребованности льготы среди туроператоров внутреннего туризма. Большинство из них – это небольшие региональные компании, работающие на упрощенной системе налогообложения. Они и так не платят НДС, а значит, выиграть от этой льготы может только «крупняк». Еще в прошлом году, на этапе обсуждения поправок в Совфеде сенатор Владимир Полетаев приводил цифру: по НДС работают всего 89 компаний (а всего федреестр насчитывает более 4000 юрлиц. – Ред.).

Очевидно, что небольшим компаниям от отмены НДС ни тепло, ни холодно. Воспользоваться льготой могут только наиболее крупные туроператоры, которые платят этот налог, да и то с оговорками.

«Чтобы сосчитать их, хватит пальцев одной руки, причем руки токаря, на которой их не хватает», – грустно пошутил один из собеседников нашей редакции.

Даже если компания формирует турпакеты, где туристы вроде бы летят к месту отдыха в России из своего города, у нее все равно есть юридические риски по применению льготы, так как зафиксированное в разъяснениях Минфина понятие перевозки не стыкуется с реалиями турбизнеса.