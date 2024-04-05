Названы шесть лучших мест цветения сакуры в России

Эксперты сервиса путешествий tutu выбрали для «Газета.Ru» несколько мест в разных городах, где можно полюбоваться настоящей японской сакурой.

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«Японский сад» появился в Москве в 80-х. Ландшафтным дизайном занимались архитекторы из Японии: они создали уголок с водопадами, пагодой, каменными фонарями и традиционными павильонами. Некоторые растения для сада привезли с острова Хоккайдо, в том числе и сакуру. Для свободного посещения сад как раз открывается в конце апреля, к началу сезона цветения. Чтобы увидеть сакуру, многие готовы стоять в длинной очереди. Также в Москве цветение можно увидеть в «Аптекарском огороде», Ботаническом саду биофака МГУ», — начали эксперты.

А в Санкт-Петербурге, по мнению аналитиков, стоит обратить внимание на Сад дружбы на Литейном проспекте.

«Там можно увидеть необычную стену, украшенную драконами, пагоду и водоем с фонтаном в китайском стиле. Помимо сакуры, в саду растут яблони, ивы и сосны. Вход в сад бесплатный, и туристов там всегда много. Еще одно известное место с сакурой — Ботанический сад Петра Великого. Во время майских праздников в ботсаду проходит фестиваль «Сакура Мацури». Но это не все: также сакура цветет в парках и садах на Васильевском острове, в Приморском парке Победы, парке «Тихий отдых» и рядом со Смольным собором», — рассказали эксперты tutu.

Они также отметили, что во Владивостоке посмотреть цветение сакуры можно на территории ВГУЭС, а в Сочи — в парке «Дендрарий».

«А в Волгограде, в Центральном парке культуры и отдыха, есть аллея из шестидесяти сакур. Обычно сезон цветения начинается в конце апреля и, если в город приходит жара, быстро заканчивается. В Волгограде любят японскую культуру: недавно в областной библиотеке для молодежи проходил «Сакура-фест», посвященный столетию со дня рождения писателя Кобо Абэ», — добавили эксперты.

В заключение они отметили городской сад имени А. С. Пушкина в Челябинске.