В Кавказ.РФ раскрыли концепцию строящегося терминала аэропорта в Ставрополе

Новый терминал аэропорта Ставрополя будет стилизован под один из символов города — Тифлисские ворота. В институте развития «Кавказ.РФ» показали эскизы будущего комплекса. Открыть его планируется до конца 2024 года.

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«На эскизах от архитектурного бюро Dialectica — новый терминал международного аэропорта Ставрополь. Строит его компания „Новапорт“ при поддержке Кавказ.РФ. Наш институт развития финансирует проект на сумму свыше 540 миллионов рублей. Общий объем инвестиций — 2,7 миллиарда рублей», — сообщается в телеграм-канале компании.

В основу концепции терминала положено изображение Тифлисских ворот, которые являются одним из символов краевой столицы. По задумке авторов, арочные своды здания придадут ему торжественности и воздушности.

В двухэтажном сооружении уже ведется подготовка к отделке помещений, установке оборудования и мебели. Также ведется благоустройство территории и организация подъездных путей. «В планах открыть объект до конца этого года», — отмечается в сообщении.

Возведение аэровокзального комплекса началось в сентябре 2021 года. Ранее предполагалось, что строительные работы завершатся в 2023 году.

С открытием нового терминала аэропорт Ставрополя сможет принимать до 1 миллиона пассажиров в год. Кроме того, это будет способствовать созданию новых рабочих мест, увеличению инвестиций и повышению туристической доступности и привлекательности Северного Кавказа, добавили в компании.

Международный аэропорт Ставрополь имени А. В. Суворова — один из двух аэропортов на территории Ставропольского края (второй находится в Минеральных Водах). По итогам 2023 года ставропольский аэропорт обслужил почти 550 тысяч пассажиров.