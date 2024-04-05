Что посмотреть в музее-заповеднике "Коломенское" за один день

Одна из жемчужин российской столицы - музей-заповедник Коломенское, который находится в московском районе Нагатинский затон. Когда-то здесь располагалась резиденция русских царей. Любители старины найдут в этом месте множество любопытных достопримечательностей, включая деревянный дворец царя Алексея Михайловича, храмы XVI века, а также привезенные сюда памятники архитектуры, например, постройки из сибирских острогов. Здесь есть и парк, где можно просто погулять и отдохнуть, а еще - посмотреть на памятники природы. В Коломенском проводятся экскурсии и другие интересные мероприятия. Рассказываем, как добраться до музея-заповедника, что стоит там обязательно посмотреть и сколько это будет стоить.

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Коломенское: история

Ранний период, первое упоминание

Историки считают, что поселение в этих местах образовали жители Коломны, которым пришлось покинуть собственный город из-за монголо-татарского нашествия в XIII веке - отсюда и название усадьбы. Есть и другая версия, согласно которой наименование "Коломенское" произошло от понятия "коломище", имеющего финно-угорское происхождение. Это слово означает "кладбище". Поселения финно-угров (и, соответственно, их захоронения) возникли в этих местах еще в I тысячелетии до нашей эры.

Впервые Коломенское упоминается в духовной грамоте Ивана Калиты, датируемой серединой XIV века, и известно, что позже хозяином этого имения был его внук.

Именно в Коломенском встречали русских воинов, выигравших битву на Куликовом поле.

При царе Василии III тут была возведена церковь Вознесения Господня. Согласно легенде, ее соорудили по случаю рождения наследника престола - Ивана, впоследствии прозванного Грозным.

Коломенское при Алексее Тишайшем

Наибольшее развитие Коломенское получило в XVII веке во время царствования Алексея I (Михайловича), который любил жить здесь летом. Именно тогда на территории царской резиденции построили деревянный дворец. Сегодня его можно назвать визитной карточной усадьбы Коломенское. О нем будет более подробно рассказано ниже в этом тексте.

В те времена в этих местах находились дворцовые села - в них жили люди, работавшие во владениях царя.

Хоть царь Алексей Михайлович и получил прозвище Тишайший, во время его правления произошел кровавый Медный бунт. Основные события происходили как раз в Коломенском. Причиной восстания стали высокие налоги и выпуск слишком большого количества необеспеченных медяков, которые стали быстро обесцениваться, что вызвало недовольство низов. Участники восстания пришли к Алексею Михайловичу в Коломенское и передали ему челобитную. Царь пообещал разобраться в ситуации, и протестующие покинули его резиденцию, однако после этого дворец окружила огромная толпа других восставших, настроенных агрессивно. Протестующие требовали выдать им бояр - виновников плохой экономической ситуации. Бунтовщиков пришлось разгонять при помощи солдат и стрельцов. Жертвами тех столкновений стали около тысячи человек.

При Петре I и Екатерине II

Отдельный период из истории Коломенского относится к царствованию Петра I, который, согласно одной из легенд, родился именно здесь. В юные годы Петр устраивал в имении потешные бои и любил ходить до здешних мест на яхте по Москве-реке. После военных кампаний Петра против турков тут собирались войска перед торжественным вступлением в столицу.

В начале XVIII века столица была перенесена из Москвы в Санкт-Петербург, однако царские особы по-прежнему бывали в Коломенском. Екатерина II произвела в усадьбе серьезные изменения: она снесла дворец Алексея Михайловича, пребывавший в ветхом состоянии, и построила вместо него другой, который до наших дней, к сожалению, тоже не сохранился.

История музея-заповедника

По состоянию на начало XX века в усадьбе было четыре храма, и ради их посещения сюда стекались жители со всей окрестности. Но ситуацию изменила Октябрьская революция. С приходом к власти большевиков церкви были закрыты, а само царское имение - национализировано. Религиозные сооружения оказались под угрозой ликвидации. Спасти старинные церкви решил архитектор, специалист по реставрации Петр Барановский. Он призвал рассматривать их не как религиозный объект, а как культурную ценность.

Благодаря стараниям Барановского на территории бывшего царского имения в 1923 году основали музей, а выдающийся архитектор стал его директором. С этого момента и начинается история музея-заповедника Коломенское. Старинные храмы были отреставрированы, в усадьбе стала формироваться коллекция экспонатов. Из Сибири и с Русского Севера были привезены памятники деревянного зодчества. На территории поддерживался ландшафт в его изначальном виде.

Музей-заповедник удалось сохранить во время Великой Отечественной войны. Некоторые экспонаты были увезены на Алтай, а деревянные здания обработали специальной огнеустойчивой жидкостью - чтобы они не были уничтожены во время бомбежек.

В последующие десятилетия музей продолжал развиваться. В преддверии московской Олимпиады-1980 старинные здания были отреставрированы, а вскоре после всемирных Игр в усадьбе было построено фондохранилище. В начале XXI века в Коломенском вновь появился дворец Алексея Михайловича, но об этом мы более подробно расскажем позже.

В 2023 году музей-заповедник отметил 100-летие с момента своего основания.

Как добраться

Добраться до музея-усадьбы Коломенское можно пешком от трех станций метро: одноименной "Коломенской", "Каширской" (обе - Замоскворецкая ветка) и от станции "Кленовый Бульвар" Большой кольцевой линии.

Если вы хотите посетить дворец Алексея Михайловича, лучше всего подойдет "Каширская". Деревянный памятник архитектуры находится в непосредственной близости именно от этой станции. Идти туда от "Коломенской", расположенной на другом конце территории, будет слишком далеко.

Ближайшая остановка метро к Музею деревянного зодчества, Соколиному двору, Водяной мельнице и Голландскому домику Петра - "Кленовый бульвар".

От "Коломенской" лучше идти до здания администрации, выставочного центра "Атриум" и усадьбы Гробовых.

Государев двор и стоящая на берегу реки церковь Вознесения расположены примерно равноудаленно от "Коломенской" и "Кленового Бульвара".

По территории музея-усадьбы курсирует микроавтобус, который перевозит туристов бесплатно.

Коломенское: памятники архитектуры с фото

Площадь усадьбы Коломенское составляет более 256 гектаров. На этой огромной территории можно найти множество памятников архитектуры, исторических музеев, а также насладиться природой, которую сотрудники Коломенского старательно сохраняли на протяжении десятилетий. Расскажем об основных достопримечательностях подробнее.

Церковь Вознесения Господня в Коломенском

Церковь Вознесения - шатровый храм (вместо купола на вершине здания находится шатер). Фото: Юрий Артамонов/ РИА Новости

Это средневековое сооружение считается главным архитектурным памятником Коломенского и привлекает сюда множество туристов.

Как уже говорилось выше, храм Вознесения - по легенде - распорядился построить Василий III в связи с радостным событием - рождением у него сына Ивана, наследника престола. Строительные работы закончились в 1532 году. Позже Иван Грозный совершал в этом храме богомолье, после которого, вернувшись из Коломенского в Москву, учредил опричнину.

Здание построено из красного кирпича. Считается, что церковь возведена по проекту архитектора из Италии Пьетро Аннибале, хотя точных сведений на этот счет нет. Это шатровый храм (вместо купола на вершине здания находится шатер). Тогда на Руси только начинали сооружать такие церкви. Любопытная особенность: в архитектуре храма Вознесения русские элементы сочетаются со свойственными Западной Европе.

Дворец Алексея Михайловича в Коломенском

Другая знаменитая достопримечательность музея-усадьбы - деревянный дворец царя Алексея Михайловича. Когда смотришь на него, кажется, что попал в сказку. Стилистика русского терема, знакомая всем нам с детства по картинкам, завораживает.

Правда, тот дворец, который мы видим в Коломенском сейчас - не оригинальное здание, построенное по приказу царя в XVII веке, а его точная историческая реконструкция. Первоначальные деревянные царские покои простояли здесь около столетия и пришли в негодность. Екатерина II распорядилась разобрать ветхий дворец, а вместо него построила в имении новый, с использованием оставшихся от старого здания материалов. Но и дворец императрицы не сохранился до нашего времени: он получил серьезные повреждения во время войны с Наполеоном, и его тоже пришлось разобрать.

В 2010 году дворец царя Алексея Михайловича был воссоздан на основе имеющихся архивных документов. Большое здание состоит из множества комнат, делится на мужскую и женскую половины. В нем есть главные терема и подсобные помещения. Внутри этого впечатляющего сооружения находится музей: внутреннее убранство тоже было реконструировано. Посетители усадьбы могут не только оценить прекрасную деревянную архитектуру, но и ознакомиться с бытом русских царей, заглянув вовнутрь.

Передние ворота

Через эти каменные ворота, построенные во второй половине XVII века, цари со своей свитой въезжали в имение. Строение было богато украшено, поэтому его еще называли Красными (то есть красивыми) воротами. Среди изысков, которыми удивляли гостей, были покрытые шкурами деревянные фигуры львов, стоявшие справа и слева от ворот. Внутри у этих зверей были установлены механизмы, благодаря которым львы издавали рык и вращали глазами. Эта диковинка Коломенского до наших дней, увы, не сохранилась.

Сами ворота состоят из четырех ярусов. Внутри первого этажа есть арки, а последний увенчан восьмериком с шатром наверху. В третьем ярусе располагался часовой механизм, а снаружи него - часы.

Домик Петра I

Усадьба Коломенское связана и с именем Петра I, о чем уже говорилось выше. Сейчас о великом преобразователе напоминает, в частности, деревянный домик, построенный в начале XVIII века в другом месте - у Белого моря. Царь жил в этой постройке два месяца во время Великой Северной войны, ожидая нападения шведов на Архангельск. Домик неоднократно разбирали и перевозили, и в конце концов он попал Коломенское в качестве экспоната. Сейчас внутри располагается музей, посвященный Петру. Любители истории могут познакомиться здесь с бытом правителя-реформатора - осмотреть столовую, спальню, кабинет. Рядом с домиком установлена статуя Петра I. Это копия монумента русскому царю, который стоит в Антверпене.

Памятники деревянного зодчества

Да, Коломенское интересно не только местными шедеврами архитектуры, которые изначально были построены на этой земле, но и привезенными сюда историческими зданиями. Тут можно увидеть памятники деревянного зодчества, доставленные из других регионов. Среди них Башня Братского острога, датируемая XVII веком. Она покинула свою родину - Восточную Сибирь - по причине строительства Братской ГЭС, когда многие территории попали в зону затопления, включая место, где находились исторические постройки. Братский острог когда-то возвели покорявшие Сибирь казаки в качестве опорного пункта.

Помимо этого, деревянное зодчество представлено в Коломенском церковью Георгия Победоносца, Проездной башней Николо-Карельского монастыря, Моховой башней Сумского острога (переехали из Архангельской области), Медоварней из села Преображенское - бывшей царской резиденции.

Другие памятники архитектуры Коломенского

Храм Казанской иконы Божией матери

Водовзводная башня

Церковь Святого Георгия с колокольней

Спасские ворота

Голландский домик Петра I

Сытный, Хлебный и Кормовой дворы

И это неполный список.

Те, кто интересуется историей и народными промыслами, могут также посетить Этнографический комплекс, куда входят Соколиный и Конюшенный дворы, Усадьба кузнеца, пасечника и крестьянина, мельница.

Коломенское: где погулять

Яблоневые сады

Еще одна визитная карточка усадьбы - Яблоневые сады. Они появились здесь, чтобы царские особы могли погулять и отдохнуть на свежем воздухе. Особенно любил сады царь Алексей Михайлович. Спустя столетия здесь можно так же, как и русский правитель XVII века, совершить прогулку под сенью яблонь. Разумеется, самое интересное время для посещения садов - поздняя весна, когда деревья в цвету.

Вековые дубы

Посетители Коломенского могут полюбоваться дубами, возраст которых оценивается в 400-600 лет. Фото: mgomz.ru

Место, к которому особо трепетно относятся сотрудники музея-усадьбы - реликтовая дубрава. Посетители могут полюбоваться здесь деревьями, возраст которых оценивается в 400-600 лет. Эти дубы видели гулявших по тропинкам русских царей и исторические события, занесенные в учебники. Существует легенда, что в реликтовой дубраве обучался читать и писать Петр I. Гости Коломенского могут осмотреть самый высокий - 28-метровый - дуб и самый большой в обхвате - 153 см.

Верхний и Нижний Коломенские пруды

А вот пруды в усадьбе появились гораздо позже дубов - предположительно, в 1980-х. Эти искусственные водоемы не представляют исторической ценности, а носят декоративный характер. Здесь можно просто отдохнуть у воды и послушать… кваканье лягушек.

Другие памятники природы Коломенского

Пойменные луга

Дьяково городище

Девичий камень

Гусев камень

Голосов овраг

Цены на билеты в 2024 году

Цены на билеты варьируются в зависимости от того, какую именно экспозицию вы хотите посетить:

Осмотреть дворец Алексея Михайловича изнутри (мужскую и женскую половины) стоит:

600 рублей для взрослых, не имеющих льгот;

для пенсионеров, инвалидов III группы, студентов и детей от семи лет - 300 рублей;

для дошкольников - бесплатно.

Чтобы попасть в Домик Петра I, нужно заплатить 250 рублей, для льготных категорий также предусмотрены скидки.

Цены на посещение ряда других экспозиций:

Водовзводная башня - 150 рублей

Комплекс Передних ворот - 200 рублей

Церковь святого Георгия - 150 рублей

Соколиный двор - 200 рублей

Конюшенный двор - 100 рублей

Усадьба пасечника - 100 рублей

Для посетителей льготных категорий на этих выставках предусмотрены скидки.

Подробнее о расписании работы экспозиций и ценах на билеты можно узнать на сайте Коломенского.

Полезные советы и правила

Нужно иметь в виду, что в Коломенском находятся 10 памятников природы, к которым необходимо относиться бережно.На электросамокатах сюда приезжать не надо. В Коломенском запрещено передвигаться на этих и других видах электрических СИМ.

Зато усадьба адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Дворец Алексея Михайловича оборудован лифтами, подъемниками и пандусами, а также тактильной мнемосхемой. Для посетителей с особенностями здоровья есть специальные программы, например, экскурсия по Государеву двору.Запускать фейерверки здесь запрещено согласно федеральному законодательству.

Администрация усадьбы не запрещает приходить на территорию с собаками, но вход в экспозиции четвероногим друзьям заказан. Собак любых пород нужно держать на поводке, а бойцовских - еще и в наморднике.