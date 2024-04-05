Чернышенко заявил, что Россия преодолела зависимость от отдыха за границей

Отдыхать внутри страны стало модно и престижно для россиян, зависимость от поездок за границу преодолена. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время совещания по развитию туризма в Кемеровской области и реализации мероприятий нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

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Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу к 2030 году увеличить внутренний турпоток в стране почти вдвое - до 140 млн человек в год.

"Внутренний турпоток растет, в 2023 году он превысил допандемийный и достиг 78 млн турпоездок, что на 21% больше, чем в прошлом году. Нам, конечно, нужно как можно быстрее наращивать туристическую инфраструктуру для того, чтобы удовлетворять растущий спрос наших граждан, которые полюбили отдыхать в нашей стране. Мы сломали туристическую колониальную зависимость и отдыхать в нашей стране стало модно, престижно", - сказал Чернышенко.

Он добавил, что разработан индекс обеспеченности регионов туристической инфраструктурой.

"Уверен, что в Шерегеше это будет высокая планка, за которой будут тянуться все остальные инвесторы. Но одно только намерение губернатора [Кемеровской области Сергея Цивилева] войти в пятерку мировых горнолыжных курортов к 2030 году - очень амбициозная задача. Мы должны все мобилизоваться и помочь эту амбициозную цель реализовать", - добавил вице-премьер.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" - один из самых популярных в Сибири. Развитие курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.