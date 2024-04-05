Северная Осетия получила почти 240 млн рублей на развитие туризма в 2024 году

Семь инвестиционных проектов получили гранты в Северной Осетии в 2024 году по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Всего республика получила в 2024 году почти 240 млн рублей, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

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"Почти 240 млн рублей получила Северная Осетия в этом году по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Всего поддержано семь инвестиционных проектов. Гранты направим на строительство мини-гостиниц, которые будут находиться в различных ущельях недалеко от туристических маршрутов", - сказал Меняйло.

Он отметил, что год назад сообщал о начале строительства гостиничного комплекса "ROOTS HOTEL", который находится на территории горнолыжного курорта Цей, а сегодня это успешно работающий проект. По словам главы республики, инвесторы уже второй раз получили такой грант, и сейчас планируют расширяться.