Внутренний турпоток в России за два месяца вырос на 12,5%

Внутренний турпоток в России за январь — февраль вырос на 12,5% к прошлому высокому году, рассказал ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

«Мы оптимистично смотрим на этот год. Я думаю, мы преодолеем планку в 80 млн туристических поездок с размещением в гостиницах — то, что мы считаем поездками», — поделился прогнозом представитель Минэкономразвития.

По итогам 2023 года турпоток по России составил почти 78 млн человек. Это на 20% больше, чем в 2022-м. Более того, прошлогодний показатель превысил значение допандемийного 2019 года (73 млн внутренних поездок).

Целевой показатель национального проекта по туризму предполагает, что к 2030 году туристический поток по стране должен достигнуть 140 млн поездок в год.