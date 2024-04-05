В России может появиться Национальный индекс гостеприимства

Национальный индекс гостеприимства планируют создать ряд некоммерческих организаций, профильный координационный совет Общественной палаты России и ИД «Аргументы и факты».

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Целью создания Индекса является повышение уровня качества и безопасности туризма, создание условий для улучшения «туристической» репутации регионов и муниципальных образований для российских туристов. Защита прав туристов является приоритетным направлением для всех организаторов Индекса. При этом индексироваться будут как средства размещения (отели, кемпинги, хостелы), так и российские регионы, где находятся эти объекты.

На первом этапе проект будет развиваться по двум ключевым направлениям. Для отелей планируется подготовить специальный портал, на котором они смогут выложить анкету с информацией о себе, в том числе подтверждающей наличие важных элементов гостиничного сервиса — соотношение цена/качество, доступность для маломобильных групп населения, безопасность, экологичность, качество услуг, заявленных при продаже. Регион также будет оцениваться по участию в программах организации отдыха участников СВО и членов их семей. Второе направление — оценка работы российских отелей самими туристами по системе «тайного гостя». Первыми тайными гостями отелей в разных регионах страны станут журналисты и читатели АиФ.

Для туристов участие в проекте — это возможность лично повлиять на улучшение сервиса в отелях и других местах размещения с помощью заполнения специальной электронной анкеты по каждому отелю, где турист проживал во время путешествия или деловой поездки. И, что не менее важно, — это возможность изучить информацию с помощью портала Индекса, отзывы читателей АиФ, чтобы принять решение о поездке в тот или иной регион и выборе той или иной гостиницы.

Для отелей и других объектов размещения туристов участие в проекте — это возможность получить дополнительное продвижение и конкурентное преимущество в информационных кампаниях с помощью достижения высоких позиций в Индексе. Кроме того, регистрация отеля на портале Индекса, загрузка необходимых документов и подтверждений, высокие оценки туристов повышают рейтинг не только отеля, но и региона в целом.

Для администраций регионов и муниципальных образований поддержка проекта — это возможность за счет высоких позиций в Индексе привлечения дополнительного туристического потока, который обеспечивает развитие малого и среднего бизнеса, работающего в сфере туризма, и смежных отраслей (культуры, общепита, торговли и др.).

Сегодня в России не существует единого интернет-сервиса, дающего возможность в комплексе решить перечисленные выше задачи. Большинство систем бронирования и отзывов по отелям и туристическим достопримечательностям базируются за границей, часть из них для россиян просто недоступна, а самое важное — это то, что отзывы, оставленные на форумах этих систем бронирования, анонимные и зачастую написаны случайными людьми. Национальный индекс гостеприимства исправит эту ситуацию. Индекс планируется запустить в начале июня 2024 года. Сейчас идет доработка портала, создание необходимых положений и инструкций.