В отелях Зеленоградска раскупили почти все номера с видом на море

Если на середину апреля сервисы бронирования предлагают размещение примерно в двух сотнях гостиниц в Зеленоградске, то на майские праздники выбор заметно меньше – почти в 2 раза.

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Так, если в ближайшие даты двухместный люкс с красивым видом из окна в гостинице «Королева Луиза» 4* будет стоить 9000 руб. в сутки на двоих (вместе с завтраком), то в начале мая – 15 200 руб. В бутик-отеле «Парадокс» 3*, расположенном возле популярного Музея кошек «Мурариум», разница в стоимости проживания еще более существенна. В апреле семейный номер Superior будет стоить 6722 руб., в мае – 12 448 руб. В обоих случаях питание не предусмотрено.

Сложнее с размещением в гостиницах, которые расположены на первой береговой линии или возле нее. Например, в крупном отеле «Самбия» 3* на майские праздники остались только двухместные стандарты c видом во двор или на город – за 4500 руб. в сутки на двоих с завтраком. При этом номеров с видом на море – ни стандартов, ни семейных, ни люксов не осталось. Похожая ситуация в модном отеле «Кандинский» 4*. В апреле, например, можно найти двухместный люкс с видом на море за 18 424 руб. На майские праздники эти номера забронированы, правда, остались пока номера Superior c частичным видом на море. Но стоят недешево – 15 131 руб. в сутки без питания. В трехзвездочном «Априори» в наличии лишь двухместные стандарты за 7667 руб. в сутки, но и то в отдельные даты, остановиться во время майских праздников на двое-трое суток не получится. А номера с видом на море раскуплены полностью. Точно так же, как и в другом, находящемся в двух шагах от променада и пляжа отеле «Золотая миля» 3*. Хотя цены здесь кусаются. Например, в апреле просторный люкс премиум с панорамным видом на море будет стоить с завтраком 12 349 руб. на двоих.

Впрочем, для тех, кому просыпаться под шум волн необязательно, варианты на майские праздники найдутся. Скажем, в историческом отеле «Курхаус Кранц» 3* в центре Зеленоградска можно остановиться в начале мая за 6572 руб. в сутки на двоих без питания. Примерно столько же будет стоить проживание в трехзвездочном «Ренессансе». А в «Геркулесе» 3* можно отыскать вариант дешевле – за небольшой номер с видом на город просят 4000 руб. в сутки на двоих.

Добавим, что Зеленоградск популярен у отдыхающих не только благодаря морю, пляжам, целебному воздуху и отелям. «Это “мурлыкающий город”, он притягивает туристов со всей России, из-за рубежа. Город котиков», – говорил президенту вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на январском совещании, посвященном развитию Калининградской области.

«Морских котиков?» – уточнил Владимир Путин. «Нет, обыкновенных котов. Они там полноправные жители», – ответил Чернышенко.

И действительно, в бывшем Кранце (так Зеленоградск назывался до войны) огромное количество котов, для которых построили инфраструктуру не хуже, чем для туристов, – есть свои отели, специальные светофоры, а в городской администрации ввели даже новую экзотическую должность – котошеф.