В Бердянске установили первые 20 знаков туристической навигации

Власти Бердянска установили первые 20 знаков туристической навигации, которые помогут гостям города ориентироваться на незнакомой местности. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

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"В рамках подготовки Бердянска к новому курортному сезону в городе начата установка знаков туристической навигации. Эти знаки указывают направление или путь к туристическим объектам: вокзалам, гостиницам, памятникам архитектуры, историческим памятникам, музеям, храмам, зонам отдыха и так далее. Основное предназначение данных типов знаков - помочь туристам ориентироваться на незнакомой местности", - отметили в администрации Бердянска.

Всего в городе планируется установить 316 знаков туристической навигации до 1 мая текущего года. Все они переданы властям Бердянска. В дальнейшем аналогичные знаки поступят в другие муниципалитеты - Кирилловку, Приморск и Мелитополь.