Туристам из Петербурга снова мешают планировать поездки на юг

Туристам из Санкт-Петербурга и Мурманска вновь ограничили глубину продаж на отдельные южные поезда с отправлением в самый разгар летнего сезона. Это заметили туристы, которые решили приобрести билеты на нужные им даты за 90 дней до отправления: «На поезд № 259 в Анапу не купить места с 30 июня, хотя на другие направления уже продают на 3 июля». Аналогичные ограничения и на № 293 Мурманск – Анапа, интересный многим отдыхающим перед отпуском, в том числе семейным.

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Это уже второе ограничение за короткое время. Ранее глубину продаж уменьшали на большее количество южных маршрутов с отправлением на период с середины мая по начало июня. Это связано с планируемым ремонтом дорог в летний сезон. Перевозчики вынуждены ждать окончательного утверждения сроков проведения работ, чтобы корректировать расписание.

По опыту предыдущих ограничений, билеты на поезда поступят в продажу позже. Вот только конкретные сроки неизвестны. И это вызывает напряжение среди туристов, которым и без того сложно успеть купить билеты на нужные поезда: «Как же уже это достало, мне через кассу придется покупать билеты. Как узнать, когда будет продажа?!!» – негодуют люди.

Под ограничения попали составы, которые, двигаясь с севера, заходят в Москву на Восточный вокзал. И уже после отсюда берут курс на юг. Так, например, состав № 277 Санкт-Петербург – Анапа остался в продаже, но он идет из Твери в Рязань без остановки в Москве.

Спрос на билеты в Анапу из Питера гораздо выше, чем из Мурманска. Тем, кто не готов рисковать и ждать момента открытия продаж, можно подумать о поездке с пересадкой в Москве. Система бронирования РЖД автоматически предлагает варианты с «Сапсаном», что сильно удорожает поездку. Если же искать самостоятельно, то можно найти более бюджетные варианты. Правда, есть минус – практически во всех случаях придется переезжать между столичными вокзалами.

Мурманчанам предлагают удобно стыковаться в Воронеже – есть всего двухчасовая пересадка. По стоимости и времени в пути сравнимо с прямым рейсом. Но билетов немного.