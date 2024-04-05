Рецепт на майские: чем заняться в Кабардино-Балкарии

Начнем с билетов на самолет и цен на жилье. Самый простой вариант — прилететь в Нальчик. Аэропорт находится в черте города, что крайне удобно. Полет туда-обратно на начало мая стоит примерно 21 тысячу рублей на одного человека. Билеты в ближайшие аэропорты, Минводы и Владикавказ, обойдутся в 17 и 18 тысяч рублей соответственно. Гостиницу в Нальчике можно снять от 2500 рублей в сутки, квартиры стоят примерно столько же.

© «Это Кавказ»

День первый

После заселения в номер предлагаем погулять по Нальчику. Лучше начать с площади 400-летия, затем по улице Ногмова дошагать до пешеходной части Кабардинской. Здесь следует свернуть направо и дальше идти по вымощенной плиткой широкой улице. По пути загляните, например, в издательство Котляровых или в магазинчик у Центра народных промыслов за сувенирами, затем сфотографируйтесь у каменной книги со стихами Инны Кашежевой и под желтыми зонтиками, игриво зависшими между домами.

Следующая точка маршрута — прямо через дорогу. В сквере Свободы вы увидите памятник «Древо жизни», дореволюционное здание медфака, а чуть выше — арт-центр Мадины Саральп. Здесь можно узнать историю адыгского национального платья, а в магазинчике на втором этаже купить одежду, аксессуары и украшения от модного дома Саральп и местных ювелиров. Любителям музеев стоит внести в список мест для посещения Национальный и Музей изобразительного искусства. График работы и билеты — на официальных сайтах. Посещение обойдется в 150 рублей с человека, действует Пушкинская карта.

Чуть дальше арт-центра начинается Атажукинский сад — главный парк Нальчика и один из крупнейших на Северном Кавказе. Длина главной аллеи — примерно полтора километра. Парк основан в середине XIX века. На его территории находится скульптура работы Алима Пашт-Хана «Звездный камень», фонтан, который практически полностью повторяет стоявший тут довоенный. В городке аттракционов расположена нижняя станция канатно-кресельной дороги, ведущей к обзорной площадке у ресторана «Сосруко». Билет на канатку стоит 400 рублей, работает она до 19:00, в понедельник открывается в 14:00.

Прокатившись туда-обратно, можно пообедать в «Кууанче» или в «Барашке» на берегу Курортного озера. Хычин, салат и чай или лимонад обойдутся примерно в 500−600 рублей на человека. Если захочется шашлыка, смело умножайте сумму на два.

Недалеко от кафе — питьевая галерея и сувенирные лавки прямо внутри нее. Нарзан здесь есть и теплый, и холодный, пить его стоит после консультации с врачом.

День второй

На второй день можно запланировать смелый вариант — посещение сразу двух самых популярных ущелий, Чегемского и Баксанского. В поездку можно отправиться самостоятельно или купить внедорожную экскурсию, она обойдется примерно в 4 тысячи рублей с человека.

В Чегемском ущелье вы увидите Малый водопад Адай-Су, роскошный поток воды, промывший полукруглое русло в скале, и карстовые Большие водопады, полюбуетесь Чегемской тесниной, очень узкой, холодной и живописной. Здесь же можно перекусить в многочисленных кафе и купить сувениров, вязаных вещей, горный чай и мед.

Остаток дня можно посвятить поездке по Чегемскому ущелью. Тогда стоит заскочить на парадром, осмотреться в селении Эль-Тюбю и пройтись к склеповому комплексу, затем отправиться еще выше к высочайшему некаскадному водопаду в республике Абай-Су и доехать до подножия горы Тихтенген. После дегустации местного нарзана можно вернуться в Нальчик.

Другой вариант — проехать по Чегемскому ущелью дальше водопадов и свернуть направо по указателю на перевал Актопрак. Вас ждет живописная дорога с фантастическими видами и спуск в Баксанское ущелье в районе селения Былым. Если свернуть налево, а на выезде из села направо и через мост, вы попадете к еще одной популярной локации — озеру Гижгит. Налюбовавшись его бирюзовыми водами, хранящими под собой отвал руды, которую когда-то добывали на Тырныаузском вольфрамомолибденовом комбинате, возвращайтесь на главную дорогу и следуйте дальше в Приэльбрусье. Тут поляны Чегет и Азау с канатными дорогами и видами на Эльбрус. Главное, чтобы повезло с погодой. Билет на канатно-кресельную дорогу на Чегете стоит 900 рублей, на гондольную на Азау — 1600 рублей. Обед в кафе обойдется примерно в 1500 рублей на человека.

На обратном пути можно заехать на горячие источники в Гедуко. Здесь есть отдельные кабинки с бассейнами, час отдыха в которых стоит от 500 до 1900 рублей, а также гостиничный комплекс с номерами от 2200 до 9 тысяч рублей в сутки. Помните: пары заселяют в один номер только при предъявлении свидетельства о заключении брака. Отель и купание лучше бронировать заранее.

День третий

Финал поездки посвящаем Черекскому ущелью. Внедорожный тур обойдется примерно в 4 тысячи рублей с человека. Если выбираете самостоятельную поездку, первыми в навигатор вбивайте Голубые озера. Нижнее Церик-Кель — карстовое, считается одним из самых глубоких в мире. Вокруг — кафе и рынок с сувенирами. К Секретному и Верхнему озерам можно доехать на автомобиле, к Сухому — придется прогуляться пешком. Тропа не простая из-за мягкого глинистого грунта. Если решитесь, лучше заранее нанять проводника. Мы же предлагаем поберечь силы на прогулку по Верхней Балкарии и Уштулу.

Верхняя Балкария — последнее село в Черекском ущелье. Путь к нему от Голубых озер лежит по серпантину и через Черекскую теснину. В этом месте сквозь скалы пробиты тоннели. Можно немного пройтись по старой дороге над обрывом и полюбоваться рекой Черек. Помните: прогулка может быть опасной — скальная порода довольно пористая, часто случаются осыпи.

Все самое интересное в Верхней Балкарии находится у выезда из села. Там стоит остановиться у кафе «Караван», «Тау Эль» или у любого приглянувшегося, сделать заказ и, пока он будет готовиться, перейти реку по мостику, чтобы подняться к башне Абаевых сквозь руины аула Кюнлюм. От подножия башни открывается прекрасный вид на село и ущелье. После трапезы можно отправиться в другую сторону, по автомобильному мосту перейти небольшую речушку и двинуться налево по грунтовке к башне Амирхановых. Обед обойдется примерно в 1500 рублей на человека — в эту сумму уместится первое, второе, хычин и чай или айран.

За Верхней Балкарией есть еще одна дорожка налево, ведущая к качелям и обзорной точке. Покатавшись на деревянных качелях с прекрасным видом, двигайтесь в сторону Уштулу. Без поворотов езжайте по главной дороге столько, сколько она позволяет. По пути кроме прекрасных видов вас ожидают нарзанные источники и небольшой островок цивилизации в виде гостевого дома «Уштулу». Номера в нем стоят от 2200 рублей. Правда, бронировать нужно как можно раньше.

Урочище примечательно также видами на Главный Кавказский хребет и один из пятитысячников, Коштан-Тау. А еще одно из небольших боковых ущелий облюбовало семейство леопардов, поэтому ночевать вне зон отдыха точно не стоит.