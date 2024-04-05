Туристы увидели «море» в небе Шерегеша

Кузбассовцы и туристы наблюдали накануне на горнолыжном курорте удивительные процессы в небе.

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В четверг, 4 апреля, в Шерегеше заметили волнообразные облака – редкое небесное явление, о чем рассказал пользователь соцсетей.

– Это были "шероховатые волны" (Asperitas). На таймлапсах очень наглядно видно "волны", благодаря которым планеры могут часами летать в воздухе без двигателей, – сказано в публикации.

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Комментаторы в соцсетях шутят, что шорские шаманы "о чем-то предупреждают". Ученые же считают, что возникают такие волны при очень специфическом состоянии воздуха.

Напомним, в Кузбассе изредка появляются еще и вымеобразные облака.