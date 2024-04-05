Карелия покинула перечень отстающих регионов

Республика Карелия вышла из десятки отстающих регионов России, для которых в течение четырех лет действовали индивидуальные программы развития (ИПР). Также этот список покинула и Адыгея.

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«Адыгея и Карелия благодаря ИПР существенно улучшили свои социально-экономические показатели и вышли из десятки регионов. На замену им предлагается включить Республику Хакасию и Кировскую область», – цитирует ТАСС министра экономического развития России Максима Решетникова.

С 2020-го по 2024 год ИПР действовали в десяти регионах: Псковской и Курганской областях, Туве, Чувашии, Республике Адыгее, Алтайском крае, Калмыкии, Карелии, Марий Эл, Республике Алтай.