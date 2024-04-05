Оплату биометрией начнут тестировать в метро Петербурга

Для работы с биометрическими данными метрополитену потребуется монтаж специальной аппаратуры. От пассажиров будет достаточно регистрации биометрических данных на портале госуслуг и смартфона рассказали в пресс-службе метрополитена.

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Пилотный проект будет внедрен на одной-трех станциях подземки не ранее второго квартала 2024 года. Предстоит оценить скорость работы оборудования, выстроить «клиентский путь», предусмотреть надежность системы, влияние внешних факторов, например, освещения.

Тестирование будет идти до 2025 года, после чего можно перейти к массовому внедрению методики на всех станциях. Цену вопроса рассчитают после подведения итогов пилотного проекта.

В Москве оплата по биометрии в метро действует с октября 2021 года. Также запустить проект в 2024 году планируется в пяти городах — это Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск и Самара.