Плохие экскурсоводы помешали Костроме стать столицей туризма

Также свой вклад внесли дороги.

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Названы самые главные причины, почему Костромская область не может привлечь больше туристов, узнал KOSTROMA.TODAY.

По информации пресс-службы областной думы, сейчас в регионе собираются развивать новые направления для туристов. В частности, создать семейные маршруты: от сплава на байдарках и полетов на воздушном шаре до посещения гусиной фермы, конезавода, ягодных плантаций.

Бизнесменам будет помогать регион — выделять гранты и меры поддержки.

Однако депутаты озвучили проблемы, которые мешают увеличить турпоток в регионе. Это, прежде всего, квалификация экскурсоводов и плохие дороги, которые ведут к местам отдыха. Над этим сейчас работают. Например, экскурсоводы теперь обязаны пройти аттестацию.