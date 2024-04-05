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Остался всего один день до завершения сезона в Горнолыжном комплексе "Хехцир"

Руководство комплекса призывает жителей не упустить возможность покататься на лыжах заключительный раз.

Остался всего один день до завершения сезона в Горнолыжном комплексе «Хехцир»
© РИА Новости

До закрытия сезона ГЛК «Хехцир» остается всего один день. Руководство комплекса призывает жителей не упускать возможность насладиться катанием перед окончанием сезона.

В телеграм-канале ГЛК «Хехцир» сообщают, что погода отличная, канатная дорога прогревается. Однако, трасса «Полковник» сегодня недоступна из-за подготовки к мероприятиям закрытия сезона, а кафе не работает. Посетителям рекомендуют взять с собой перекус.

Комплекс работает с 10:00 до 18:00, при этом последний подъем на гору будет в 17:00.

Для получения актуальной информации можно обратиться к администратору по телефону 8(800) 234-15-14 с 9:00 до 18:00. Жители также могут записаться на занятия к инструкторам по горным лыжам или сноуборду по номеру +7 984 263-38-38. В случае необходимости связаться со службой спасателей ГЛК «Хехцир», номер телефона: +7 (914) 404-15-14.

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