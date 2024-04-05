Остался всего один день до завершения сезона в Горнолыжном комплексе "Хехцир"

Руководство комплекса призывает жителей не упустить возможность покататься на лыжах заключительный раз.

До закрытия сезона ГЛК «Хехцир» остается всего один день. Руководство комплекса призывает жителей не упускать возможность насладиться катанием перед окончанием сезона.

В телеграм-канале ГЛК «Хехцир» сообщают, что погода отличная, канатная дорога прогревается. Однако, трасса «Полковник» сегодня недоступна из-за подготовки к мероприятиям закрытия сезона, а кафе не работает. Посетителям рекомендуют взять с собой перекус.

Комплекс работает с 10:00 до 18:00, при этом последний подъем на гору будет в 17:00.

Для получения актуальной информации можно обратиться к администратору по телефону 8(800) 234-15-14 с 9:00 до 18:00. Жители также могут записаться на занятия к инструкторам по горным лыжам или сноуборду по номеру +7 984 263-38-38. В случае необходимости связаться со службой спасателей ГЛК «Хехцир», номер телефона: +7 (914) 404-15-14.