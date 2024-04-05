Субсидированные авиабилеты: что это такое, кто может их купить и какие направления доступны

В 2024 году гражданам России доступно 270 направлений авиаперелетов, на которые можно приобрести субсидированные билеты. Такая государственная программа позволяет россиянам не только открывать для себя новые маршруты, но и существенно экономить финансы — ведь субсидированные авиабилеты стоят значительно дешевле обычных. «Лента.ру» рассказывает, кто и каким образом может ими воспользоваться.

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Что такое субсидированные авиабилеты

Субсидированные билеты — это те, которые финансируются из государственного бюджета, что позволяет значительно снизить их стоимость. Такое донорство необходимо, чтобы поддерживать не самые популярные маршруты, развивать внутренний туризм, а также давать больше возможностей для передвижения граждан по регионам Российской Федерации.

Продажу субсидированных билетов на 2024 год запустили в декабре 2023 года. Список доступных по программе направлений ежегодно утверждает Росавиация. При этом право на субсидированные перелеты дается не всем авиакомпаниям, а лишь тем, кому удалось пройти конкурсный отбор.

В 2024 году ими стали 15 перевозчиков «Азимут»; «Алроса»; «Аэрофлот»; «Икар»; «Ираэро»; «Красавиа»; «Руслайн»; «Авиапредприятие „Северсталь“»; «ЮВТ-аэро»; «Ямал»; «Северный ветер»; Red Wings; S7; Smartavia; Utair. Основная суть программы заключается в том, чтобы субсидированные билеты могли купить все россияне

Соответственно, любой желающий может купить их — вне зависимости от возраста, региона проживания и других социальных характеристик. Правда, количество таких билетов ограничено. В 2024 году, согласно сайту Росавиации, в продажу поступило всего 3,4 миллиона билетов. Раскупают их довольно быстро, поэтому хватает не всем.

Маршруты в 2024 году

На март 2024 года в списке Росавиации Турцию за счет государства улететь не получится. Всего в программе участвует 81 аэропорт в восьми федеральных округах России.

При этом Москвы в 2024 году среди них нет. Зато есть возможность отправиться в путешествие в Санкт-Петербург: из Апатитов, Горно-Алтайска, Иваново, Калуги, Пензы и Ханты-Мансийска. Специальный тариф действует на полет в обе стороны.

Также можно найти много рейсов из:

Волгограда — в Казань, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Уфу и так далее;

Екатеринбурга — в Архангельск, Барнаул, Кемерово, Махачкалу, Петрозаводск и многие другие города;

Красноярска — в Кызыл, Магадан, Сургут, Новый Уренгой, Томск, Читу;

Минеральных Вод — в Нижневартовск, Пенза, Пермь, Самара, Челябинск и другие города;

Сочи — в Надым, Ставрополь, Чебоксары, Ярославль и так далее.

Вместе с тем есть билеты и в малонаселенные города и села: в город Певек из Магадана и Новосибирска, село Чара из Красноярска, село Красноселькуп из Тюмени и поселок Нижнеангарск из Красноярска.

Некоторые маршруты благодаря государственным субсидиям появились впервые

Так, в 2024 году стали доступны перелеты из Горно-Алтайска в Оренбург, Сургут и Улан-Удэ.

Чтобы лучше сориентироваться в вариантах субсидированных авиабилетов, датах рейсов и количестве перелетов, можно воспользоваться сайтом Росавиации.

Как купить субсидированные билеты

Билеты такого формата продаются точно так же, как и обычные: на сайтах авиакомпаний, с помощью специальных агрегаторов и туристических агентств. Более того, отличить их можно только по цене — никакой дополнительной пометки они не имеют.

Авиакомпании не анонсируют старт продаж субсидированных билетов. Так, «Аэрофлот» Нерюнгри и Мирный, а также в Сургут и Магадан без упоминания о том, что тарифы будут субсидируемыми.

Стоимость субсидированных билетов

На сайте Росавиации не указаны цены субсидированных билетов, не закреплен потолок и в нормативных актах. Стоимость перелетов можно узнать только на сайтах авиакомпаний и агрегаторов.

Примерная стоимость билетов

Далее указаны цены на некоторые рейсы в марте и апреле 2024 года на взрослого человека в одну сторону.

У Астрахань — Сочи стоит в районе 4500 рублей (в то время как обычные билеты обойдутся примерно в 13 тысяч рублей). А, например, из Волгограда в Нижний Новгород — около 3800 рублей (стандартные билеты стоят 12 тысяч). У Владивосток — Красноярск — в 9240 рублей (вместо обычных 23740). Перелет авиакомпанией Nordwind из Казани в Томск будет стоить от 6400 рублей. Как правило, такие билеты без субсидий обходятся примерно в 12 тысяч рублей. Авиакомпанией Нарьян-Мар за 5230 рублей (вместо 10 тысяч рублей), а из Калининграда в Челябинск — за 8950 рублей вместо 13 тысяч.

Субсидированные билеты для льготников

Вместе с тем существуют субсидированные билеты, доступные только представителям льготных категорий. К ним относятся:

молодежь до 23 лет;

пенсионеры: женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет;

люди с инвалидностью I группы (также льготные билеты доступны сопровождающим инвалидов);

те, кто имеет категорию «инвалид с детства» II или III группы;

несовершеннолетние пассажиры с инвалидностью (и их сопровождающие);

члены многодетных семей.

Все эти граждане имеют возможность купить билет со скидкой по следующим направлениям: из Калининграда, с Дальнего Востока и на Дальний Восток.

Еще одна группа россиян, относящаяся к категории льготников, — это жители Дальневосточного федерального округа (ДФО) с соответствующей пропиской. Они имеют право на скидку на авиабилеты из дома и обратно. Все маршруты указаны в приложении № 5 на сайте Росавиации.

Кроме того, право получить льготу на авиаперелет имеют несовершеннолетние россияне, у которых есть путевка в детский центр «Океан» во Владивостоке. Они могут рассчитывать на более дешевые билеты по пяти маршрутам: из Владивостока в Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Якутск и Южно-Сахалинск.

Как купить льготные авиабилеты

Принадлежащие к вышеперечисленным категориям пассажиры покупают билеты по особым правилам.

Во-первых, приобрести их можно не раньше, чем за полгода до вылета.

Во-вторых, при покупке билетов необходимо предъявить документы, которые подтвердят права на льготу.

В-третьих, сама покупка чаще всего возможна лишь в офисах авиакомпаний. Но этот пункт зависит от внутреннего устава перевозчиков. Так, S7 позволяют купить билеты для молодежи, пенсионеров и жителей Дальневосточного региона на сайте авиакомпании. Остальным же льготникам необходимо произвести покупку очно.

Стоимость льготных билетов

Цена льготных билетов обычно ниже стандартной в полтора-два раза. Так, билет Владивосток — Москва от «Аэрофлота» на март-апрель стоит 17 400 рублей. В свою очередь гражданину РФ, прописанному в Дальневосточном федеральном округе, он обойдется в 10 200 рублей, а молодежи до 23 лет — и вовсе в 7500 рублей.

В то же время обычный билет из Благовещенска в Екатеринбург от «Уральских авиалиний» стоит около 19 тысяч рублей. А льготный билет для всех категорий, кроме зарегистрированных в Дальневосточном регионе и детей с путевкой в «Океан», — около 9500 рублей.

Другие программы субсидирования

Региональные власти не только участвуют в финансировании общей программы субсидирования, но и устраивают свои собственные акции, правила которых фиксируются в нормативных актах.

Забайкальский край

Например, в Забайкальском крае действует программа социально значимых маршрутов. Она предполагает более дешевые перелеты из Читы в особо удаленные населенные пункты региона. Среди них Красный Чикой, Усть-Каренга и Краснокаменск.

Рейсы выполняются авиакомпанией «Аэросервис». Субсидированные билеты можно приобрести на ее сайте. Кстати, доступны они не только жителям региона, но и всем гражданам Российской Федерации.

Ямало-Ненецкий автономный округ

В то же время в Ямало-Ненецком автономном округе детей из многодетных семей. Согласно ей, один раз в год они могут воспользоваться субсидированным билетом и слетать по одному из 44 направлений всего за 2500 рублей (все они выполняются авиакомпанией «Ямал»). Это может быть, например, перелет из Нового Уренгоя в Москву.

Недавно программу состоять в браке.

Подтверждать право на льготу не нужно. При покупке билета информация проверяется автоматически по базе данных многодетных семей округа.