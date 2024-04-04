Маршрут на выходные — Переславль-Залесский: что посмотреть,

Каким бы маленьким (всего 23 км²) ни казался Переславль-Залесский, уделить ему стоит весь уик-энд. Ведь там — 900 лет истории, леденящие душу легенды Плещеева озера и необычные гастронаходки (мороженое из селедки пробовали?).

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Всего пара часов от Москвы — и вы на месте.

Чем заняться

Монастыри и церкви

Пять православных обителей и более 10 церквей, пройтись по которым советуем даже не самым религиозным путешественникам. Никитский монастырь построен в честь преподобного Никиты Столпника, который до пострига был жестоким сборщиком налогов. Осознав грехи, он принял послушание, согласно которому должен был стоять у ворот и рассказывать всем прохожим о своих злодеяниях, а потом пойти на болота и отдаться на съедение комарам. В другом монастыре — Свято-Троицком Даниловом — обратите внимание на фрески XVII века в Троицком соборе: «Страшный суд» действительно оправдывает свое название. Еще здесь есть основанный в ХIV веке Горицкий монастырь, от стен которого каждый год совершается необычный крестный ход — на лодках и плотах по Плещееву озеру.

Необычные музеи

Музей чайника, музей утюга, музей радио, старинных швейных машин или истории денег — в городе много экспозиций, посвященных одной теме. Самостоятельно разглядывать 100 разных чашек и чайников, возможно, будет не так увлекательно. Куда интереснее взять экскурсию, на которой можно узнать, почему, к примеру, у подстаканника нет дна. А в музее хитрости и смекалки вам покажут специальные чашки с подставочкой для… мужских усов. Еще стоит заглянуть в музей паровозов «Кукушка», где понравится даже тем, у кого паровозы и вагоны не вызывают никаких чувств. Эмоции вмиг появятся от поездки на дрезине, управлять которой предстоит собственноручно. Заодно поинтересуйтесь, при чем тут кукушка.

Ботик Петра I

16-летний Петр был настолько увлечен идеей постройки кораблей, что обманул мать Наталью Кирилловну. Ей он пообещал, что поедет в Переславль, чтобы помолиться в местном монастыре, а сам отправился прямиком на Плещеево озеро разведывать обстановку насчет верфей. Даже скорый брак с Евдокией Лопухиной не поумерил пыл юного царя: быстро забыв о молодой жене, Петр снова сбежал на озеро строить свою «потешную флотилию». Единственное уцелевшее с тех времен судно — бот «Фортуна», по легенде, сделанный самим Петром, — стало главным экспонатом музея, открытого в городе в начале XIX века. На территории также находятся белый дворец, ботный дом, ротонда, триумфальные ворота и сторожка.

Активности не про историю

Не Каппадокией единой: на воздушном шаре можно полетать и над Переславлем и окрестностями. Вокруг облака, а внизу белокаменные храмы и загадочное Плещеево озеро, на котором потом можно отдохнуть: поплавать на сапах или побродить по берегу, где лежит Синь-камень. Этому валуну весом 12 тонн поклонялись язычники. Говорят, что загаданные здесь желания сбываются. Но будьте осторожны и остерегайтесь знаменитых «плещеевских» туманов-дурманов, которые имеют обыкновение появляться внезапно. По легенде, в них пропадают люди и не только: однажды исчез когда-то стоявший на берегу озера городок Клещин.

Где остановиться

«Конь в пальто»

Не отель, а постой, в котором еще и музей имеется. Внешний вид дома напоминает каменные палаты XVII века. Меблированные комнаты посвящены разным русским ремеслам: работе с деревом, металлом, текстилем и керамикой. В номерах можно заметить старинные предметы: например, подставка под светец (осветительный прибор) служит теперь прикроватным столиком, а стол встроен в коник — лавку-ящик с откидной крышкой.

«Джао ДА!ЧА»

Место для тех, кто жаждет единения с природой. Экоотель окружен березами и соснами, а гостевые домики расположены на таком расстоянии друг от друга, что вам будет сложно пересечься с соседями. Еще можно остановиться в юрте. На территории также стоит самолет-кукурузник АН-2 в честь знаменитого полумифического китайского летчика Джао Да. Туда можно забраться и понажимать на все кнопочки.

Petrov Avenue

Гостевой дом построил в родном Переславле актер Александр Петров. Каждый номер посвящен тому или иному кинофильму. Гостям на выбор — «Титаник», «Гарри Поттер», «Звездные войны», а для поклонников российского кино — «Ирония судьбы», «Бриллиантовая рука» или «Афоня». Концепцию поддерживает и кинотеатр на 20 мест, доступный для гостей.

Где поесть

«Fisch Herberg — Сельдь царский посол»

Редкую пресноводную рыбку — переславскую ряпушку — на Руси называли царской селедкой. Именно ее «воспевает» ресторан, расположенный в туристическом комплексе, построенном в стиле голландской кухмистерской петровских времен. Салат с подкопченной молокой сельди, ряпушка жареная, мороженое из сельди — ловись, рыбка, большая и маленькая!

«Монпансье»

Некогда одноэтажный каменный домик, соседствующий с храмами Красной площади, принадлежал ростовскому купцу Кекину, а теперь здесь можно пообедать с видом на Спасо-Преображенский собор. В меню — ушица рыбная, голубцы домашние, щука, запеченная по-русски. А на десерт — шанежка с лесными ягодами под чай из самовара.

«Княжево»

Ресторан в лесу при семейной ферме. Меню здесь нет: подают сет из шести блюд, некоторые запекаются в настоящей русской печи. Готовят и на открытом огне — не только мясо, но и стейки из капусты, чесночные стрелки, икру плотвы. А во время трапезы гостей знакомят с русскими гастрономическими традициями: рассказывают о том, что мед нужно пить, кисель — есть, ребра — томить, капусту — крошить, а масло надо бить.