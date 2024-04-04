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Россияне выбрали главные достопримечательности страны

Россияне определили главные достопримечательности страны. Свой выбор граждане сделали во Всероссийском конкурсе «От южных морей до полярного края». Итоги голосования доступны на сайте организатора.

Россияне выбрали главные достопримечательности страны
© Lenta.ru

Так, в топ-30 достопримечательностей России вошли горный парк «Рускеала» в республике Карелия, Белая мечеть в Казани, природный парк чудес «Кудыкина гора» в Липецкой области, мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, Чебоксарский залив в Чувашии, озеро Медвежье в Курганской области.

Кроме того, в рейтинг вошли замок Шереметьева в республике Марий Эл, парк Краснодар в Краснодарском крае, Волжский бульвар в Кинешме, Ивановской области, поселок Териберка в Мурманской области, ледник Романтиков в ЯНАО и другие локации.

Всего для участия в конкурсе было отобрано 445 достопримечательностей — как популярных, так и малоизвестных объектов. В течение марта граждане выбирали 30 главных локаций России, а также голосовали в трех номинациях: «Гордость моей страны», «Атмосфера моей компании» и «Мечта моего сердца». В первой номинации победу взял парк 800-летия Нижнего Новгорода, а лидером двух других стал сафари-парк «Кречет» в Мордовии.

Ранее лучшие гиды страны, которых определило Русское географическое общество, назвали любимые места для путешествий по России. Так, лауреат одной из номинаций Константин Аверин рассказал о городах Правдинск, Знаменск и Гвардейск, а также поселке Железнодорожный Калининградской области.

Отдых в России
Константин Аверин
Аэропорт Шереметьево
Русское географическое общество