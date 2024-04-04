В России количество происшествий с туристами за год увеличилось вдвое

Туристы в России за год вдвое чаще стали обращаться за помощью к МЧС, сообщил замдиректора департамента спасательных формирований министерства Петр Гриценко.

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"Статистика показывает увеличение внутреннего туристического потока на территории РФ, особенно за последний год. Соответственно, [фиксируется] почти двукратное увеличение реагирования подразделений МЧС России на оказание помощи терпящим бедствие туристам", - сказал он в ходе парламентских слушаний комитета по туризму Госдумы.

По статистике МЧС России, с незарегистрированными группами в пути чаще происходят ЧП. В 2024 году две зарегистрированные группы туристов просили о помощи, спасено десять человек, никто не погиб. С незарегистрированными группами произошло 11 происшествий, спасено 26 человек, погибли в общей сложности 6 взрослых.

Гриценко напомнил, что ранее правила регистрации туристических групп были упрощены: отменен 10-дневный срок на подачу в МЧС маршрута перед выходом. Также регистрировать свою группу обязали инструкторов. Кроме того, рассматривается вопрос о подаче заявлений о туристических мероприятиях через цифровые сервисы Минэкономразвития и МЧС.

В настоящее время, чтобы зарегистрировать свой туристический маршрут, нужно через онлайн-форму на официальных сайтах территориальных органов МЧС России подать заявку. Также это можно сделать по почте, электронной почте или по телефону, обратившись в управление МЧС России по региону, где планируется путешествие.