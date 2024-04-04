В Крыму появятся два круглогодичных курорта

Власти Крыма объявили о планах развития туристической инфраструктуры на полуострове с возведением двух морских курортов от Евпатории до Саки на западном побережье.

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По сообщению пресс-службы Министерства курортов и туризма республики, глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил запланированное строительство двух круглогодичных курортов. Проект предусматривает создание морского курорта «Золотые пески России» и курорта «Крымская Ривьера» на протяжении приблизительно 12 км.

Курорт «Золотые пески России» будет иметь площадь около 212 га и ожидается, что он сможет привлечь около 1 млн туристов ежегодно. Строительство включает в себя 17 отелей различных классов, открытые подогреваемые бассейны, термальные и медицинские комплексы, всесезонный аквапарк и экспоцентр. Инвестиции в этот проект составят около 60 млрд рублей.

Второй курорт «Крымская Ривьера» будет занимать площадь 13 га и включать в себя отельный комплекс на 840 номеров. По прогнозам, ежегодно здесь будут отдыхать более 90 тыс. туристов. Инвестиции в этот проект составят около 16 млрд рублей.

Оба проекта также предусматривают благоустройство прибрежных зон, создание дополнительных рабочих мест и соблюдение современных экологических стандартов. Планируется завершить реализацию проектов к 2030 году.

Вместе с тем, проекты этих курортов станут частью общероссийской инициативы «Пять морей и озеро Байкал», которая предполагает создание пяти круглогодичных курортов по всей России.

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