Популярный пятизвездочный отель Краснодара открылся под новым названием

Пятизвездочный бутик-отель открылся на Кубани под названием «Гранд Отель Екатеринодар», став преемником популярного у жителей и гостей города отеля «Романофф». Об этом стало известно «Ленте.ру». Он расположен в историческом здании на главной улице Краснодара недалеко от известных культурных достопримечательностей и знаковых мест города.

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«В новом названии соединились лучшие составляющие гранд отелей мира, проживание в которых само по себе становится особым опытом. Свое новое имя отель получил в честь исторического названия столицы Кубани», — рассказали в пресс-службе, пояснив, что в XVIII веке императрица Екатерина II передала земли от реки Кубань до Азовского моря живущим там черноморским казакам.

Появившиеся поселение получило название Екатеринодар (дар Екатерины). Город сохранял это название до 1920 года.

Внутри отеля расположены 20 дизайнерских номеров различной категории. Каждый из них оформлен в классическом стиле с мебелью бордовых оттенков, а также с использованием антикварных элементов. Кроме того, все номера оборудованы кофейными станциями, фенами Dyson, в них представлена премиальная косметика и другие атрибуты пятизвездочных бутик-отелей.

Здесь гости смогут насладиться традиционной «южной» кухней в местном ресторане «Груша», шеф-повар которого делает акцент на кубанские гастрономические традиции в новом прочтении и необычную подачу. По выходным посетителей ждут бранчи с большим ассортиментом блюд, иммерсивными спектаклями и историческими рассказами о городе. Помимо этого, внутри оборудована приватная караоке-зоне на 15 гостей.

Отмечается, что до конца года в отеле планируется открытие новых гастрономических проектов.