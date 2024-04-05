Российские стюардессы впервые в истории авиации страны надели кеды

Впервые в истории Росавиации стюардессы получили возможность носить спортивную обувь - специально разработанные кожаные кеды с ортопедической стелькой вошли в новый комплект формы российского лоукостера.

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Сегодня все бортпроводники Смартавиа, а также наземный персонал и пилоты - 600 человек - вышли на работу в новой форме. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Разработчики формы считают, что кеды - жизненно важное новшество для тех, кто большую часть времени в полете проводит на ногах.

В пресс-службе отметили также, что бортпроводники смогут комбинировать предметы одежды так, как им нравится. Более того, когда новая форма еще только создавалась, мнение стюардесс при выборе одежды учитывалось. Участвовали они и в тестировании форменной одежды.

Как рассказали в команде ее дизайнеров, форма представляет собой "полноценную капсулу из одежды насыщенного фиолетового цвета с коралловыми, бирюзовыми и белыми элементами".

Дизайнеры также отметили, что за узнаваемость бортпроводников отвечает "фирменный паттерн из диагоналей и стрелок компасов с логотипом компании: он повторяется в плиссировках на платьях, на галстуках, в цветных петлях на лацканах и рукавах пиджаков и контрастных кантах на стрейч-подкладке жакетов".

Все фасоны разработаны таким образом, чтобы не сковывать движения: так, на юбках заложена специальная складка, не нарушающая силуэт, но при этом дающая больше пространства для шага. Брюки заужены к низу: это делает классический образ более современным и сочетается с кедами.