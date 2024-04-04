Россияне в мае могут бюджетно отдохнуть в Вологде и Белоруссии

Поездки в Вологду, Ярославль и Череповец могут стать самыми выгодными путешествиями в период майских праздников в России. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

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По данным сервиса, перелет в Вологду (в одну сторону) обойдется в 6 тысяч рублей, ночь в отеле — в 2,5 тысячи рублей. При этом дорога в Ярославль будет стоить 7 тысяч, жилье — около 4 тысяч в сутки. На билет в Череповец придется потратить 7 300 рублей, на отель — 1 800 рублей.

В топ самых бюджетных направлений также вошли Архангельск (7,5 тысячи рублей за билет, 2 тысячи — за номер), Санкт-Петербург (8 тысяч и 2,5 тысячи рублей соответственно), Москва (8,5 тысячи и 2,5 тысячи), Чебоксары (8,7 тысячи и 2 тысячи), Мурманск (9 тысяч и 4,6 тысячи). Кроме того, выгодными будут путешествия в Магас (9 200 рублей за билет и 2 300 рублей за номер) и Петрозаводск (9 300 рублей и 2 300 рублей).

Бюджетно отдохнуть за рубежом в мае можно в белорусских Гомеле, где придется потратить 5,5 тысячи рублей за перелет в одну сторону и 3 тысячи за номер в отеле, и Минске, поездка в который обойдется в 10 тысяч рублей за билет и 5 тысяч за ночь в гостинице. В число выгодных направлений также вошли Ош (билеты — 10,5 тысячи рублей, отель — 4 тысячи), Гюмри (11 тысяч и 3 тысячи), Ереван (12 тысяч и 3 тысячи), Астана (14 тысяч и 3,6 тысячи). Также россияне могут запланировать поездку в Самарканд, которая обойдется в 14 500 рублей за билет и 4 300 рублей за отель, в Термез (15 000 и 4 000 рублей соответственно), Бишкек (15 300 и 2 500 рублей) или Ташкент (15 500 рублей, 4 500 рублей).