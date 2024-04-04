В Сочи, Крыму и Калининграде на радость туристам зацвела сакура

Тем, кто неравнодушен к цветению сакуры, необязательно ехать к священной горе Фудзи, тем более что добраться в Японию сейчас – в отсутствие прямых рейсов из России – непросто и дорого. Японскую вишню в цвету можно увидеть в Сочи, Крыму, Краснодаре, Калининграде, Москве, да и других местах. Например, как уточнили подписчики нашего телеграм-канала «Крыша ТурДома», на Сахалине и в Хабаровском крае. Но у Сочи есть важное преимущество: здесь красота продлится почти месяц – некоторые виды и сорта сакуры отцветут лишь в мае.

© Unsplash

Самая большая на Крымском полуострове аллея сакуры находится в Японском саду курортного комплекса Mriya Resort & SPA. К событию подготовились. Например, 13 апреля пройдет музыкальный пикник «Белая сакура». Обещают живую, в том числе этническую музыку, театральные представления, различные мастер-классы. Будут угощать пирожными и поить чаем. Билет обойдется в 1600 руб. взрослому и 800 руб. ребенку.

А с 26 по 28 апреля состоится фестиваль «Цветущая сакура». Здесь программа еще более насыщенная, причем посвящена она будет, что неудивительно, культуре и различным духовным (и материальным) практикам Востока. Туристов научат заваривать чай различными способами, помогут освоить китайскую каллиграфию, познакомят с традиционными китайскими и японскими играми и т. д. Возможно, даже получится почувствовать себя Басё – потренироваться в сочинении хокку и танка.

Впрочем, как пишут подписчики «Крыши ТурДома», чтобы насладиться цветами, необязательно ехать в Ялту.

«Весь Крым в цветении сакур. Сакура – это красивое название для всех цветущих растений. И я очень удивлена, что только “Мрия” делает это событием – фестивалем. В Севастополе на проспекте Октябрьской революции просто буйство различных видов сакур, то есть слив и вишен мелкопильчатых», – делится наша читальница.

Также цветением японской вишни можно полюбоваться в Сочи, где в парке «Дендрарий» собрана крупнейшая в России коллекция сакур – 12 видов и 22 сорта. Благодаря такому разнообразию красота продолжается вплоть до конца мая, когда отцветают последние сорта. Удовольствие недорогое – входной билет в дендрарий стоит 320 руб. взрослый и 170 руб. детский. Малыши до 7 лет могут попасть на территорию бесплатно. Поток туристов ожидается большой, и специалисты парка настоятельно предупреждают: ходить следует только по дорожкам. В прошлом году один образец коллекции сакур был потерян из-за того, что посетители вытоптали почву.

Толпы посетителей сейчас в Японском саду в парке Галицкого в Краснодаре – здесь уже зацвели различные виды вишен и слив, в том числе и сакура. Туристы жалуются, что попасть в сад непросто – мол, слишком много местных. «Если пришли не рано утром, то простоять можно 4–5 часов», – делится в соцсетях одна из посетительниц. Войти не территорию можно бесплатно, однако для этого необходимо получить специальный QR-код. Возле так называемого кодомата – очереди: в саду одновременно может находиться не более 200 посетителей.

Впрочем, необязательно идти в Японский сад – туристы делятся завораживающими кадрами сливы Нигра, которая зацвела в парке Галицкого. От сакуры почти не отличить – такая же красота в розовом цвете. По некоторым данным, по популярности Сливовая роща уже обошла Японский сад.

Начался сезон цветения сакур и на западе России – в Калининграде, на территории музея Мирового океана. Причем здесь полюбоваться розовыми цветами можно на необычном фоне: японские вишни стоят на набережной Исторического флота, на фоне научных судов «Витязь» и «Космонавт Пацаев», подводной лодки, а также якорей, шлюпок, батискафов и прочих элементов морской инфраструктуры. Для любителей прогулок с 1 апреля вход на территорию музея продлили на час – до 21:00. Попасть на набережную можно бесплатно.

Кроме того, сакуры растут на одной из аллей ботанического сада БФУ имени Канта. Посетить дендропарк можно за 150 руб. взрослому и за 70 руб. школьнику. Предлагаются также экскурсии, в ходе которых туристов познакомят, разумеется, не только с сакурами, но и с многочисленными видами растений, в том числе экзотических – например, с ровесником динозавров гинкго двулопастным. Стоимость экскурсии – 300 руб.

Есть сакуры и в Москве, в Главном ботаническом саду имени Цицина. Правда, в столице еще прохладно.