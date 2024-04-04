В Дербенте построят новые смотровые площадки и многофункциональные зоны

Две смотровые площадки и две многофункциональные зоны планируют организовать при строительстве дороги в обход Дербента. Они будут способствовать увеличению количества туристов, а также станут новыми точками притяжения для гостей республики, сообщил ТАСС начальник Упрдора "Кавказ" Александр Лукашук.

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"При строительстве обхода Дербента по согласованию с властями республики будут построены две смотровые площадки. Дербент - один из самых старинных городов России, многие хотят посетить это место и сфотографироваться. Новые смотровые площадки будут способствовать увеличению количества гостей в республику, а также станут новыми точками притяжения для туристов", - сказал он.

По его словам, на обходе Дербента и еще двух городов в Дагестане планируют построить по две многофункциональные зоны.

"Мы построим три обхода разной протяженности - Хасавюрт, Махачкала, Дербент в Дагестане. Там будет шесть многофункциональных зон, по две на каждую дорогу", - добавил начальник Упрдора "Кавказ".

Он отметил, что многофункциональные зоны - это зоны комплексного обслуживания пользователей и размещения объектов дорожного сервиса. Они обеспечивают предоставление полного пакета услуг, включая места для стоянки транспорта, автозаправочную станцию, туалеты, зону отдыха, пункты общественного питания, магазин, мотель, кемпинг, станцию технического обслуживания.