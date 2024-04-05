Опоздавший на рейс россиянин выбежал на взлетную полосу и угодил в полицию

Россиянин опоздал на рейс, выбежал на взлетно-посадочную полосу, чтобы успеть на самолет, и угодил в полицию. Об этом пишет МВД России по УрФО.

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Инцидент произошел с 40-летним жителем Иркутска, летевшим из Сургута в Москву. Отмечается, что он приехал в аэропорт, прошел осмотр, однако по пути к стойке регистрации решил покурить в специально отведенном месте.

Там мужчина услышал объявление по громкой связи о начале посадки на свой рейс.

«Боясь опоздать, пассажир перелез через забор, ограждающий взлетное поле, и напрямую направился к трапу самолета», — говорится в сообщении.

Нарушителя поймали сотрудники транспортной полиции, а затем поместили в специальное помещение для задержанных.

Ранее в апреле россиянин пошутил о гранатомете в багаже в петербургском аэропорту Пулково и угодил в полицию. Уточняется, что в пункте досмотра центрального пассажирского терминала на первом этаже мужчина заявил, что у него есть огнестрельное оружие.