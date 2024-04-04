Аэропорт Пулково внедрит отечественную систему обработки багажа

Петербургский аэропорт Пулково импортозаместит систему обработки багажа, внедрив комплексное отечественное решение. Систему устанавливают без остановки различных рабочих процессов, связанных с перевозимыми грузами, это первый подобный опыт, сообщили в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".

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"Внедрение стало первой интеграцией отечественного решения, проходившей без остановки операционной деятельности одного из крупнейших авиационных узлов страны. <…> Программный комплекс управления обработкой багажа позволяет эффективно управлять транспортировкой, сортировкой, досмотром и комплектацией багажа на рейсы. В состав комплекса входят системы управления оборудованием и диспетчерские пульты. Комплекс позволяет отслеживать полную информацию о состоянии багажа на любом этапе", - рассказали в пресс-службе.

Там пояснили ТАСС, что внедрение программного комплекса уже выходит на финишную прямую, в полноценную эксплуатацию его введут в мае 2024 года. В конце прошлого года комплексное решение было предварительно протестировано и внесено в реестр российского программного обеспечения, это первая отечественная система подобного рода в реестре.

Вместе с системой обработки багажа специалисты уже разработали и внедрили взамен зарубежного отечественное ПО для обмена сообщениями между аэропортом и авиакомпаниями о багаже каждого конкретного пассажира. Разработкой и внедрением решений специалисты Пулково занимаются совместно с многопрофильной технологической группой "Рексофт".

"Внесение решения в реестр отечественного софта подтверждает его надежность и соответствие строгим стандартам качества, которые являются обязательным условием для объектов критической инфраструктуры. Это один из ключевых параметров для аэропорта Пулково в контексте укрепления технологической независимости и шаг к повышению уровня отечественных инноваций в авиационной отрасли", - отметил руководитель службы эксплуатации внутренних инженерных систем "Воздушных ворот Северной столицы" Андрей Вербников.

В 2023 году Пулково заняло второе место по пассажиропотоку в России, обслужив 20,4 млн пассажиров. Аэропорт обладает одной из самых больших и развитых багажных систем в стране. Она включает 88 стоек регистрации, разветвленную сеть для обработки багажа общей протяженностью пять километров, оборудование для пятиуровневого досмотра багажа, а также устройства для обеспечения хранения.