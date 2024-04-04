Не Байкалом единым: куда съездить в Иркутской области, если на озеро не хочется?

Байкал – одна из главных туристических точек России. Он фигурирует даже в новой государственной программе по туризму «Пять морей и одно озеро». Скоро здесь появятся курорты, туристов станет больше. В Иркутской области есть и другие места, которые нужно посетить каждому гостю Приангарья. «ФедералПресс» знакомит читателей с основными туристическими точками в регионе.

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Архитектурно-этнографический музей «Ангарская деревня»

Сибирь стала частью России благодаря казакам – первопроходцы заходили в эти земли, плохо зная местность и пробиваясь сквозь армии местных ханств. Для обороны и жизни на месте им нужно было строить поселения. Так воздвигались остроги.

«Ангарская деревня» – архитектурно-этнографический музей в Братске. В его основе здания Братского острога, эвенкийских построек и экологических объектов. В русском секторе расположились отреставрированные деревянные жилые дома из деревень со всей Иркутской области, кузницы, амбары. Строения разбиты на четыре усадебных комплекса. Большая часть памятников архитектуры датируются концом XIX и начала XX века.

Особое внимание следует уделить башне Братского острога, которую возвели в 1654 году, Михайло-Архангельской церкви 1875 года. С 2012 года идет реконструкция зданий острога.

Интересен и эвенкийский сектор. Эвенки кочевали на территориях от Енисея до Охотского моря, и в районе современного Братска останавливались тоже. Народ оставил богатую самобытную культуру, которую сохранили в музее. Сектор расположен в тайге среди вековых сосен. Богатая природа соседствует с воссозданными предметами быта эвенков — все это может погрузить туристов в жизнь кочевников.

В «Ангарской деревне» есть еще один сектор: экологический. Здесь можно познакомиться не только с богатой природой северного Приангарья, но и с примерами первобытного искусства. Охотники древности часто оставляли рисунки зверей, добычу которых вели. Один из примеров наскальной живописи расположен на диабазе, открывающем экспозицию музея. Там изображен лось. Возраст рисунка – от 5 до 8 тысяч лет.

Парк деревянных скульптур «Лукоморье»

Прозвучит странно, но Ангарск может отправить туристов в сказку самым натуральным образом. Возле города, в Савватеевке, разбили парк деревянных скульптур под открытым небом.

Создали парк в 2011 году. Тогда группа мастеров-резчиков по дереву устроили фестиваль, где выполнили несколько скульптур. Вряд ли тогда кто-то мог предположить, что идея померяться мастерством вырастет в один из главных символов города.

Всего в музее около 250 скульптур. Среди них персонажи детских сказок и произведений русской и мировой классики, разнообразные магические фигуры, люди, звери, все, что поможет окунуться в атмосферу настоящей сказки.

Своеобразный осколок «Лукоморья» находится в 1 квартале города. Там расположена деревянная статуя орла. К парку скульптура не имеет никакого отношения, но посмотреть ее тоже стоит. Тем более, красива и история создания орла: его выполнил местный житель в честь своих сыновей.

Музеи часов и минералов в Ангарске

После посещения «Лукоморья» необязательно уезжать из Ангарска, ведь можно зайти в музеи. Тем более, среди них выделяются два особенных.

В Ангарске открыли первый в стране музей часов еще в советское время. В 1958 году уроженец села Сретенье Вятской земли Петр Курдюков переехал в только что основанный Ангарск. На малой родине у него была часовая мастерская, в молодом городе он устроился на одно из промышленных предприятий, где периодически чинил часы коллегам.

Через какое-то время у Курдюкова сформировалась коллекция часов, а в 1967 году он передал ее городу. Около 700 экспонатов поместили в Ангарский краеведческий музей, куда сам Петр устроился часовым мастером. В 1993 году коллекции часов переехали в новое здание на улице Карла Маркса.

Сейчас в коллекции музея есть экземпляры старинных заподноевропейских часов XVIII века, французские каминные часы, часы из Германии, Швейцарии, Японии и разных уголков России. В музее часов в Ангарске есть на что посмотреть.

Музей минералов располагается рядом – здания на Карла Маркса и Глинки разделяют не более 10 минут ходьбы. Здесь можно посмотреть интересные камни, минералы, самородки. Периодически в здании проводят выставки картин, например, живописи из бересты.

Тальцы

Если хочется погулять по улочкам с красивыми старинными деревянными зданиями, но не хочется ехать на север области, то можно сделать это вблизи Байкала. Здесь есть еще один музей под открытым небом – Тальцы.

Музей основали еще в 1969 году, однако первых посетителей приняли только в 1980 году. Ранее на этом месте располагалось село Тальцы, но после постройки Иркутской ГЭС населенный пункт частично ушел под воду. На возвышенности основали музей. Сейчас в нем более 40 объектов.

Ездить сюда можно не только для прогулок. В Тальцах часто проводят праздники, народные гуляния. Например, зимой можно было встретиться с Дедом Морозом и отметить Рождество, а в марте – с плясками проводить Масленицу.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что скоро туристов в Тальцах станет больше: здесь будет обустроена одна из курортных площадок в рамках развития туризма на Байкале, укрепят берег Ангары.

Иркутск как большой музей

Иркутск – довольно молодой город в масштабах Рима или Еревана, но, если сравнивать с соседними-поселениями, столица Приангарья может похвастаться богатой историей. Центр города сам по себе является большим музеем, где практически каждая улица или здание может напомнить о славном прошлом. Основные достопримечательности связывает «зеленая линия» и система навигации – эти указатели помогут не упустить места, которые необходимо посетить.

Курбатовские бани – один из символов Иркутска – расположен поблизости со зданием правительства Иркутской области. На рубеже XIX и XX веков здесь парился писатель Антон Чехов. Стены уже другие – в 70-е годы комплекс пришел в упадок, уже в наше время они оказались практически полностью разрушены.

Недавно меценаты восстановили бани – теперь здесь расположится еще и гостиница. Интересно, что бани восстанавливали по чертежам еще того, оригинального комплекса, а для отделки использовали специальный стилизованный под старину декоративный кирпич.

Еще одна гостиница появится на сквере Кирова в здании когда-то важного для региона предприятия «Востсибуголь». Фасад дома изменится, к зданию прибавят еще один этаж, однако сам проект восстановления здания должен обогатить архитектурный ансамбль центра Иркутска.

Рядом с банями и «Востсибуглем» находится Глазковский мост – одна из главных транспортных артерий Иркутска, связывающая центр города и Свердловский округ. Сейчас здесь ездят личные автомобили, ходят автобусы и трамваи, в 1920 году, согласно легенде, именно по этому мосту на расстрел вели одного из лидеров белогвардейцев адмирала Александра Колчака.

Впрочем, когда говорят об историях каких-либо исторических персон, связанных с центром Иркутска, чаще вспоминают купцов. Иркутск – купеческий город, здесь располагалось очень много усадеб. В шаговой доступности друг от друга находятся отреставрированные дома XIX – XX веков: доходный дом Штайнера, дом с лавкой Петрова, дом мещанки Локуциевской, усадьба Дьякова, дом, где, вероятно, Киров организовал забастовку работников типографии.

К сожалению, большая часть красивых деревянных усадеб находятся не в лучшем состоянии: исторический Иркутск буквально исчезает. Тем ценнее примеры удачной реставрации. В начале 2010-х на месте 130 квартала произвели архитектурную революцию: место с покосившимися домиками превратили в ухоженное место притяжения иркутян.

Теперь здесь можно посетить торговый центр, магазины и рестораны, сходить в кинотеатр, планетарий, прикоснуться к памятнику Бабру и потереть на счастье скульптуру собаки, нос которой уже изменил цвет с черного на золотой от постоянных прикосновений.

Красивые и важные места есть и за пределами центра. В Солнечном можно посмотреть на ледокол «Ангара», а зайдя на плотину Иркутской ГЭС – на прекрасные виды, которые открываются в обе стороны.

Возле Академического моста – два острова, Юность и Конный. Там полно аттракционов, туристической инфраструктуры, прокат катамаранов в летнее время, детская железная дорога. Главная фишка – колесо обозрения, с которого можно оглядеть половину города.

Главное достоинство Иркутска – его местоположение. Если до «Ангарской деревни» отсюда, действительно, далековато, то все другие перечисленные достопримечательности находятся максимум в двух часах езды. В конце концов, всегда можно отправиться на Байкал.