Куда поехать на майские праздники из Москвы: идеи для семейных выходных

Узнать, почему Толстой так любил Ясную Поляну, побывать в музее «Поленово», проникнуться космосом в Калуге, попробовать павловские лимоны и вспомнить советское детство в Сергиевом Посаде можно во время майских праздников. «Вечерняя Москва» и эксперты сервиса путешествий tutu составили топ мест, куда из Москвы можно отправиться всей семьей в мини-путешествие на поезде, автомобиле или автобусе.

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Ясная Поляна

Дорога из Тулы до Ясной Поляны на автомобиле займет полчаса. Именно здесь, в яснополянской усадьбе, долгие годы жил Лев Николаевич Толстой. Сегодня усадьба превращена в музей, где проводят экскурсии, рассказывают интересные факты о жизни писателя и его жены Софьи Берс, которая преобразила Ясную Поляну, став ее полноправной хозяйкой.

Окрестности музея «Ясная Поляна» очень живописные: посетители обычно гуляют там целый день. До наших дней сохранилась теплица, построенная Толстым: там можно полюбоваться цветами. Обратите внимание, что 5, 6 и 9 мая музей закрыт для посещения.

Село Страхово и музей-заповедник «Поленово»

Еще одна интересная локация в Тульской области — село Страхово. Там находится музей-заповедник художника Василия Поленова. Здания усадьбы построены по проектам самого Поленова, он также открыл неподалеку церковь и школу. В этом году со дня рождения Поленова исполняется 180 лет: в музее проходят интересные выставки и мероприятия.

Музей «Поленово» открыт каждый день, кроме понедельника и вторника, но режим работы в майские праздники лучше уточнить перед поездкой. Из Москвы до музея можно добраться сначала на электричке до станции Тарусская, а дальше на такси или общественном транспорте.

Калуга

В Калуге стоит задержаться на несколько дней. Первый день посвятить космосу и осмотреть Музей истории космонавтики. Второй — Музею изобразительных искусств, а третий — прогулкам по городу и красивым видам на Оку. На поезде из Москвы в Калугу можно добраться за два часа.

Сергиев Посад

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В первую очередь путешественники, конечно, стремятся попасть в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Но древний монастырь — не единственное интересное место в городе. И детям, и взрослым наверняка понравится в маленьких музеях. В музее-кухмистерской хранится старинная посуда, в Музее советского детства можно увидеть редкие игрушки, которые наверняка у многих вызовут ностальгию, а в музее «Жили-были», созданном местным художником Сергеем Багровым, туристы увидят предметы крестьянского быта, одежду, украшения, необычные самовары и утюги.

Дорога на поезде из Москвы в Сергиев Посад занимает полтора часа.

Никола-Ленивец

Арт-парк «Никола-Ленивец» в Калужской области открыт круглосуточно в течение всего года. Сюда можно приехать и на один день просто погулять, и остановиться на ночь в гостиничном комплексе: домики для путешественников выглядят очень необычно, ведь их создавали известные архитекторы. Из Москвы до арт-парка — примерно 200 километров, и дорога на автомобиле займет около трех часов.

Главное в этом месте — конечно, арт-объекты, созданные художником Николаем Полисским и идеально вписанные в природный ландшафт. На некоторые объекты, например, «Функциональное мычание» и «Сельпо», смотреть нужно непременно в темное время суток: они красиво подсвечиваются.

Павлово

Примерно в 400 километрах от Москвы, в Нижегородской области, находится симпатичный городок Павлово. Уникален он тем, что там появился новый сорт лимонов. Лимон в конце XIX века привез из Турции местный купец, и многие жители, восхитившись необычным растением, стали выращивать его дома. Потом, уже в СССР, в городе открыли питомник. Саженцы цитрусов там выращивают до сих пор. Сегодня по городу очень приятно просто прогуляться: там есть несколько красивых древних усадеб. А одна из главных городских достопримечательностей — памятник лимону.